Elégedett a választás végeredményével Kovács Zoltán

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, a Fidesz–KDNP megyei elnöke nagyon örül és elégedett az önkormányzati választások megyei eredményeivel.

A hivatalos adatok szerint ugyanis hatezerrel több szavazatot kapott most a Fidesz a megyében, mint korábban. Ennek tudatában biztos többséggel folytathatják a megkezdett munkát. Veszprém városában is sikerült Porga Gyula fideszes polgármesternek megtartania pozícióját és a képviselő-testületi többségét, itt az Európa kulturális fővárosa nagy jövőt és lehetőségeket tartogat a városnak, de az egész országnak is.

Kovács Zoltán, a Fidesz megyei elnöke mindenekelőtt köszöni a választóknak a magas részvételt, a Fidesz–KDNP jelöltjeire leadott szavazatokat, s mindazoknak a munkáját, akik segítették őket a megyében.

Az országgyűlési képviselő szerint a megye városaiban szinte sehol nem volt váltás, maradtak a korábbi polgármesterek, akik többsége szintén kormánypárti. Nagyon sajnálja ugyanakkor, hogy Balatonalmádiban nem sikerült újraválasztani az eddigi városvezetőt. Külön kiemelte a várpalotai polgármester, Campanari-Talabér Márta sikerét, aki, mint fogalmazott, az elmúlt időszakban kimozdította városát a semmiből, és egy progresszív, élhető településsé tette. Szűkebb pátriájáról szólva megemlítette, hogy Pápán és Zircen is nagyot nyertek, s Devecserben is csupán pár szavazaton múlott a siker.

A kistelepülésekről szólva azt mondta, szinte mindenhol a kormánypárti vagy általuk támogatott jelöltek nyerték a polgármesteri széket, ahol elindultak. Ugyanakkor ezeken a településeken jó összetételű képviselő-testületeket választottak a helyi polgárok, s mindez jó alapot adhat arra, hogy ezekben a falvakban is folytatódhassanak azok a fejlesztések, amelyek az ott lakók életét könnyebbé, szebbé tehetik.