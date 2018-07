Félmillió forint gyűlt össze a várpalotai koncerten

Félmillió forint gyűlt össze a várpalotai Fun­thomas Band közelmúltban rendezett jótékony célú jubileumi koncertjén.

A Funthomas Band már jó ideje fontolgatta, hogy jótékonysági koncertet szervez Várpalotán, a népszerű együttes megalakulásának ötödik évfordulója pedig remek alkalmat szolgáltatott ennek megvalósítására. Május közepén a Thury-vár udvarán nagy sikerrel, több száz ember előtt lépett színpadra a csapat, a kiválóan sikerült esten összesen mintegy félmillió forint gyűlt össze, amelyet a napokban adott át Kaszás Gábor, a Funthomas Band vezetője Munkácsi Zsoltnak, a mentőállomás vezetőjének.

– A jegybevétel mellett egy bankszámára is gyűltek az adományok, amelyeket összegeztünk, így jött össze az 500 ezer forint. Az adományhoz készítettünk egy laminált emléklapot is, ami a falra kerülve mindennap emlékeztetheti a mentősöket arra, hogy zenekarunk és a várpalotaiak segítségére számíthatnak a jövőben is – mondta el kérdésünkre Kaszás Gábor.

Munkácsi Zsolt az átadást követően kiemelte, nagyon örültek a megkeresésnek, s megható volt látni, mennyien álltak első szóra a nemes ügy mellé. A befolyt összegből a combcsontsérültek ellátásánál, valamint vérzés- és fájdalomcsillapításnál nagy segítséget nyújtó, úgynevezett húzósíneket, táskákat, valamint a légzési elégtelenséggel küzdő betegek ellátásánál fontos szerepet játszó pip szelepet vásárolnak majd.

– Olyan felszereléseket tudunk beszerezni ebből a pénzből, amelyek már elhasználódtak vagy nincsenek meg a megfelelő számban az autóban – tette hozzá a Várpalotai Mentőállomás vezetője.

Ami a jótékony céllal meghirdetett koncertet illeti, a Thury-vár udvarán prezentált fellépés külön érdekessége volt, hogy szinte minden zenész és énekes színpadra lépett a két és fél órás produkcióban, aki valaha muzsikált a Funthomas Bandben. Így esett meg például, hogy több dalban hattagú fúvósszek­ciót hallhatott a nagyérdemű, de az sem volt ritka, hogy egyszerre három énekes állt a színpadon.

A közönség pedig vette a lapot, szinte együtt lélegzett a zenekarral. A mentőállomás vezetője, Munkácsi Zsolt egy alkalommal még a mikrofont is magához ragadta, hogy alkalmi énekesként segítse a bandát kedvenc dala, a Hevesi Tamás által sikerre vitt Ezt egy életen át kell játszani című opusz alatt.

A múltidézés jegyében a koncert egésze alatt a háttérben az elmúlt öt év legemlékezetesebb pillanatait láthatta kivetített fényképeken a publikum, míg a számok között a várpalotai mentőállomás munkatársai vallottak hivatásukról s kértek egy-egy kedvenc dalt a születésnapos zenekartól.