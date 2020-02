Feltűzték a szalagot a tapolcai Széchenyi István Baptista Középiskola diákjai

A Széchenyi István Baptista Középiskola öt osztályának végzős tanulói kapták meg a kis kék szalagot a szalagavatón a Csermák József Rendezvénycsarnokban.

Dobó Zoltán polgármester a város nevében köszöntötte a végzősöket. Arról beszélt, hogy a kis szalag a méreténél sokkal nagyobb jelentőséggel bír.

– Ez a kis szalag lehetőséget jelent arra, hogy összegyúrjátok a szülők szeretetét, a tanárok által átadottakat. Ez a szalag jelenti a birtoklását mindannak, amit a mai napig önmagatok erejéből elértetek, amit gondoskodó szüleitektől, tanáraitoktól kaptatok. Ahhoz, hogy a szalag értékét meg tudjuk határozni, most ti kelletek. Az előttetek álló néhány hónap lehetőséget ad arra, hogy megmutassátok, érdemes volt bízni bennetek – mondta a polgármester. Vellai László igazgatóhelyettes örömteli bejelentéssel kezdte ünnepi beszédét.

– Ruzsa Kristóf központifűtés- és gázhálózat szerelő tanuló a Szakma Sztár elődöntő versenyében továbbjutott, így a továbbiakban Kristóf egyedül képviselheti Veszprém megyét a rangos tanulmányi versenyen – mondta az igazgatóhelyettes. A búcsúra készülő és érettségi vizsgára készülő diákokhoz szólva elmondta, hogy a vizsgák és a felnőtté válás küszöbén gondoljanak szüleik, nagyszüleik áldozatvállalására, türelmére, feltétel nélküli szeretetére, amely a helyes úton tartotta őket a rosszabb napokon is. Tanáraik igyekeztek olyan embereket nevelni belőlük, akik számára a tudás, a becsület és a tisztesség az igazi érték, a szigor mögött pedig mindig ott volt a jobbító szándék, a segíteni akarás. Kérte, hogy tiszteljék a jövőben is az iskolát és a családot. Az igazgatóhelyettes beszélt arról is, hogy miután a zánkai Egry József Szakgimnáziumot befogadta a tapolcai intézmény, ez az első közös szalagavatójuk.

A 12.A informatika, turisztika, vendéglátóipari szakgimnázium végzős osztálya Mészáros Tímea osztályfőnökkel, a 11.B cukrász, központi fűtés- és gázhálózat szerelő osztály Szennyai Mária osztályfőnökkel, a 11.C szerkezetlakatos és eladó osztály Varga Tibor osztályfőnökkel, a 11.D osztály szakács és pincér tanulói Kamondi Roland osztályfőnökkel és a 13.G érettségire felkészítő osztály Hargitai Andrea osztályfőnök vezetésével sorakozott fel a szalagtűzésre. A osztályfőnökök ruháira Szipőcs Csabáné és Anda Lajos igazgatóhelyettes tűzte fel a szalagot, majd a diákok ruhájára osztályfőnökeik tették fel azt.

Az ünnepségen a végzősök osztályfőnökei nevében Hargitai Andrea tanárnő az Apa kincse című perzsa mesével mondott köszöntőt hangsúlyozva, hogy a jó cselekedeteket nem érdemes halogatni. Istenes Noémi 13. G osztályos tanuló a végzős diákok nevében mondott ünnepi köszöntőt. A végzős diákok műsorában Nagy Mátyás 13. A. osztályos tanuló monológot mondott, a 13. G. osztály táncolt, és a 12. A. osztály is előrukkolt egy produkcióval.

A végzős osztályok műsorát követően a tanárok meglepetés tánca következett, majd Molnár Márk gitározott, Kis Ramón 13. G. osztályos tanuló zongorázott, Pető Boglárka a 12. A-ból verset mondott, osztálytársa, Frigyik Regina énekelt, miként Kravácz Barbara is a 13. G-ből. Az ünnepségen fellépett a Tördemic Néptáncegyüttes, majd a szalagavatót a végzős diákok keringője és a szülőkkel közös tánc zárta.