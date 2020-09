Foci-és pásztorünnepet tartottak Nagyvázsonyban

Szeptember 26-án, szombaton délelőtt a Ferencváros Öregfiúk csapata vendégeskedett a településen, és mérkőzött meg egy-egy félidő erejéig a Nagyvázsonyi Kinizsi TE öregfiúk, illetve fiatalokból álló „zerge” csapatával.

A kétszer 30 perces mérkőzésen a Bánki József vezette, Fischer Pált, Zoran Kunticsot és Szenes Sándort is a soraiban tudó zöld-fehér turnécsapat 4:3-ra győzte le a helyieket. A programhoz kapcsolódóan két napig a településen vendégeskedett a Fradi kamion is. A mérkőzés szünetében a környékbeli polgármesterek és a Dumaszínház tagjainak részvételével 11-es rúgó „mérkőzést” is rendeztek, amelyet Litkai Gergely konferált. A humoristák soraiban büntetőt rúgott Tóth Szabolcs a Szomszédnéni Produkciós Iroda képviseletében, valamint Mogács Dániel, Litkai Gergely és Németh Balázs a Dumaszínház művészeti vezetője is.

A gálameccs után Veszprém Megyei Pásztortalálkozóra került sor, amelynek keretében volt pásztorkiállítás, bemutatták a pásztorok viseleteit, tartottak birka-és szamárkörmölés, szólt a pásztorzene, karikásostorral asszonyt is neveltek, és a nyirádi Bartalos János birka-és kecskepörköltet főzött. A Pásztorünnepen a Bakony-Balaton Örökös Pásztora címet vehette át Molnár József Nagyesztergárról és Németh Antal Olaszfaluból. A faragó munkásságáért pedig díjat kapott Buti József Gannáról.

A programkavalkádot főzőverseny is színesítette, amelyen a nagyvázsonyi civil szervezetek, egyesületek, és baráti társaságok csapatai ragadtak fakanalat. Tartottak szüreti felvonulást is. A látványos menethez az általános iskolások által feldíszített fogatok mellé, a helyi lovasok, egy traktor vontatta csónak, és a település leendő tűzoltóautója is csatlakozott. A felvonulók kilátogattak a nemesleányfalui rétre, ahol megnézték a csorda behajtását. A programok szünetében Horváth Richárd és zenekara gondoskodott a jó hangulatról.