Fokozatosan újraindul a járó- és fekvőbeteg-ellátás az ajkai kórházban

Szerdától újraindult az ajkai kórházban a járó- és fekvőbeteg-ellátás a régi struktúrában.

Nagy Zoltán, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója az intézmény weboldalán közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy június 3-tól újraindul a kórház járó- és fekvőbeteg-ellátó tevékenysége, szigorúan ütemezett terv szerint, változatlan struktúrában. Az ütemtervet a kórház igazgatásának javaslatait is figyelembe véve az egészségügyi hatóságok készítették – tette hozzá a főigazgató.

A járványhelyzet sajnos még nem múlt el

A közleményében kifejtette még, hogy a járványhelyzet miatt a betegellátás csak fokozatosan, szigorú szabályok mentén állítható vissza, hiszen az intézménynek megyei járványkórházként és normál kórházként is egyszerre kell működnie. Továbbra is mérni fogják a kórház bejáratához érkezők testhőmérsékletét, és óránként, szakrendelésenként négy beteg ellátását – előzetes telefonon történő időpont-egyeztetést követően – fogják elvégezni. A betegek és maximum egy fő kísérőjük a szakrendelők előtt szájmaszkban, gumikesztyűben, a megfelelő távolságot egymástól megtartva várakozhatnak. Amennyiben nem védőeszközben érkeznek, úgy azzal a kórház személyzete ellátja őket – egészítette ki a főigazgató.

Az újraindulás első ütemében a laboratóriumi vizsgálatok, baleseti sebészet, általános sebészet, kardiológia, csecsemő-gyermekgyógyászat, diabetológia, nefrológia, belgyógyászat és az infektológiai szakrendelések lesznek elérhetők. A további szakrendelések és fekvőbeteg-osztályok egy későbbi ütemben vehetők majd igénybe.

Nagy Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a korábban kapott időpontok nem érvényesek, és a járóbeteg-szakrendelésekre új időpont kérése, előjegyzés szükséges.

A főigazgató ezért arra kéri az ajkai lakosságot és a körzethez tartozó településeken élőket, hogy továbbra is legyenek olyan türelmesek, megértőek, mint amilyenek a veszélyhelyzetben eddig is voltak, hiszen a járványhelyzet sajnos még nem múlt el.

Négy hónapon át 384 Covid-19-esetet láttak el

Nagy Zoltán tájékoztatott arról, hogy a védekezés első 84 napjának intézményi mérlegeként elmondható, hogy közel hatszáz dolgozó négy hónapon át 384 Covid-19-esetet látott el országos járványkórházként. Hozzátette, jelenleg is harminckét koronavírusos eset fekvőbeteg-ellátása folyik az intézményben. Méltán lehet büszke az intézmény arra, hogy ez idő alatt, más kórházakkal ellentétben, itt egyetlenegy, a frontvonalban szolgáló egészségügyi dolgozó sem betegedett meg a koronavírustól. – Ezt a teljesítményt, úgy érezzük, hogy a környezetünkben mindenki elismeri, így tett az intézményünkbe látogató Orbán Viktor miniszterelnök is, amikor a védekezés 39. napján azt írta a közösségi oldalán a kórházunkról: „Ajka felkészült” – fogalmazott a főigazgató.

A felkészülés további eredményeként a kórház főigazgatója elmondta, hogy a járványhelyzet előtt az intézményben egyidejűleg a lélegeztethető betegek száma tizenhárom fő volt, mely mostanra száznegyven főre emelkedett.

Aki részt vett a védekezésben, megkapja a bruttó ötszázezer forintot

Nagy Zoltán örömét fejezte ki azzal kapcsolatosan is, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), mint a kórházak fenntartója hivatalosan is tájékoztatta az intézményt, hogy nem csak az egészségügyi dolgozók, hanem minden egészségügyben – gazdasági, műszaki, informatikai területen – dolgozó is, aki részt vett a védekezésben, megkapja a bruttó ötszázezer forint egyszeri juttatást.