Fontos, hogy tej és friss gyümölcs jusson a veszprém megyei iskolákba

Megyeszerte több ezer gyermek jut friss gyümölcshöz, zöldséghez és tejtermékhez az iskolagyümölcs- és iskolatejprogram keretében.

A kezdeményezés célja, hogy egészséges életmódra neveljék a tanulókat. A veszprémi Bárczi-iskolába egy héten egyszer, szerdán érkezik a gyümölcs, amely természetesen a programtól függetlenül az iskolai étkeztetésben is jelen van.

A 2019/2020-as tanévben a Pápai Tankerületi Központ (PTK) fenntartásában működő köznevelési intézményekben 4344 tanuló fogyaszthatja rendszeresen az iskolatejprogram által biztosított tejet és tejterméket. Az iskolagyümölcs-programban 27 köznevelési intézmény 4381 tanulója kap hazai termelőktől származó idényjellegű zöldségeket, gyümölcsöket, illetve ezekből készült italokat. A két programot tekintve évente csaknem 50 millió forint értékű zöldség, gyümölcs és tejtermék fogyasztását finanszírozza a kormány a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményei részére.

– 2012 decemberében jelent meg a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete, amely biztosította a Klebelsberg Központ tankerületei számára az iskolatej-akcióban való részvételt. A Pápai Tankerületi Központ a 2016/2017-es tanév második félévétől szervezi az iskolatejprogramot. Az iskolagyümölcs-akció a 2009/2010-es tanév első felében indult el – tájékoztatott a Pápai Tankerületi Központ. Kiemelték, a tankerület mindig nagy hangsúlyt helyezett a tanulók egészséges életmódra nevelésére. Ehhez a célkitűzéshez szervesen kapcsolódik az iskolatej- és az iskolagyümölcs-programban való aktív részvétel, melynek célja, hogy a gyerekekben kialakítsa a rendszeres tej- és tejtermékfogyasztás, valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás iránti igényt.

A kínálati palettán hétféle gyümölcs és négyféle zöldség szerepel, továbbá százszázalékos ivólevekből választhatnak az iskolák. Az iskolatejprogramban tejet vagy azzal egyenértékű tejterméket biztosítanak a gyerekeknek. A gyakorlatban az iskolák a szerződéses partnerek által heti három-négy alkalommal a helyszínre kiszállított friss gyümölcsöket és zöldségeket, valamint százszázalékos zöldség- és gyümölcsleveket, illetve heti két-három alkalommal tejet és tejtermékeket osztanak ki ingyenesen a tanulók számára.

A szülők, a gyerekek és a pedagógusok körében is egyértelműen kedvező a két program fogadtatása. A tanulók ehhez kapcsolódóan kísérő rendezvények, kóstoltatás és színes kiadványok révén, játékos formában ismerkedhetnek az egészséges táplálkozással. A jelenleg is érvényben lévő jogszabályok alapján a kezdeményezés egész országra kiterjedő finanszírozásáról a kormány gondoskodik. A fenntartók adminisztratív terheinek csökkentése céljából az akcióban részt vevő szállítók közvetlenül a Magyar Államkincstáron keresztül, úgynevezett szállítói finanszírozással kapják meg termékeik ellenértékét.

– Az európai iskolagyümölcs-program a 2009/2010-es tanévben indult az Európai Unió tagállamaiban, Magyarország akkor a tanév második felében csatlakozott mind­ehhez, mint ahogyan a mi iskolánk is – mondta lapunknak Horváth Éva, a veszprémi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója. A program a 2019/2020-as tanévtől az alsó tagozatosok mellett 5–6. osztályos tanulókkal együtt több mint 500 ezer diák részvételével és közel 2300 iskolában zajlik országszerte.

Horváth Éva kifejtette, folyamatosan bővül a választék, hiszen eleinte leginkább almát kaptak a nebulók. Ma már szezonálisan érkezik az iskolába szilva, körte, barack, de kapnak sárgarépát és karalábét is. Sőt! Nagyon sokszor a heti iskolagyümölcs-adag mellé – kóstoltatás céljából – érkeznek más zöldségek is. – Nagyon örülünk mindennek, mert ez a kezdeményezés hosszú távon is az egészséges életmódra nevel. Fontosnak tartom, hogy minden gyerek hozzájusson naponta legalább egy gyümölcshöz – fogalmazott.

Megtudtuk: egy évtizede először az 1–4. osztályok élhettek ezzel a lehetőséggel, míg jelenleg már egészen a 6. osztályig szállítanak létszám alapján iskolagyümölcsöt. A Bárczi iskola vezetője jónak tartja azt is, hogy pályázatok társulnak a programhoz, és szóróanyagokkal is ellátják az iskolákat mindezek kapcsán.

Kedvesek a plakátok, gyerekközeliek ezek a szóróanyagok. A tanulók örülnek az órarendnek, a foglalkoztató füzetnek, de a pedagógusok is örömmel foglalatoskodnak mindezzel, derült ki. A veszprémi igazgató hozzátette, elképzelhető, hogy lenne olyan kisgyerek, aki a program nélkül nem jutna naponta gyümölcshöz. Ami nem mellékesen jó minőségű, ennek ellenére szoktatni kell a gyerekeket, akik között voltak olyanok, akik elutasították a gyümölcsöt. Ekkor jön a pedagógus furfangja: apróra vágják, szeletelik a gyümölcsöt, ám előfordult, hogy kompótot készítettek közösen a finomságból, mesélte lapunknak Horváth Éva.