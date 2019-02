Gépekkel gazdagodott Taliándörögd és a szomszéd falvak

Taliándörögd összefogott a szomszédos falvakkal, és sikerrel pályáztak együtt különféle gépekre. Az eszközöket a napokban adták át hivatalosan rendeltetésüknek.

Az átadási ünnepségen Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy olyan fejlesztés átadásán lehet, amelyet a kormány csaknem száz százalékban tudott támogatni, és amely a vidéken élőket segíti. – Amikor a kormány elindította a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot (TOP), az volt a cél, hogy a kisebb települések is segítséghez jussanak. Lehetőleg önerő nélkül, hiszen nekik egyébként is kevés a beruházásra fordítható keretük, az adóbevételük. A konzorciumban való pályázás ugyancsak cél volt, hogy összefogjanak a községek, hiszen sok esetben egymásra szorulnak – mondta Fenyvesi Zoltán, és gratulált a sikerhez.

Mohos József polgármester arról beszélt, hogy két éve adták be a TOP-pályázatot az utak, mellékutak, vízelvezető árkok karbantartását segítő gépek beszerzése céljából. – Kapolcs, Vigántpetend és Taliándörögd képviselő-testületei úgy döntöttek, hogy konzorciumban pályáznak, amely sikeres volt. Különféle gépeket és eszközöket szereztünk be. Vigántpetend a meglevő traktorhoz talajegyengető gépet és szárzúzót vásárolhatott 673 ezer forint értékben. Kapolcs hótolót, sószórót, ágaprítót, árokásót, talajegyengető glédert szerezhetett be összességében 3,7 millió forintos költséggel. Taliándörögd 50 lóerős traktorhoz jutott, amely nagy örömet jelentett, hiszen egy közel ötvenéves gépet cserélhettünk le egy modern, többfunkciós eszközre. De hótolót, sószórót, rézsűkaszát, padkakaszát, talajegyengető glédert, ároktisztítót is vásárolhattunk mintegy 14,3 milliós összegben. A települések összesen 18,7 milliós támogatást kaptak, az önerővel együtt 22 milliós értékben gazdagodtak – sorolta Mohos József.

Hozzátette, hogy a hóhelyzet miatt a gépek egy részét már használták. Köszönetet mondott Hoffner Tibor alpolgármesternek a pályázat írásáért, a közbeszerzésben és elszámolásban nyújtott segítségért, valamint a közös hivatal jegyzőjének és dolgozóinak munkájukért és a kormánynak a pályázati lehetőségért.