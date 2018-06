Gyémántdiplomát kapott a veszprémi Kubina Erzsébet

Major Istvánné sz.: Kubina Erzsébet nyugalmazott testnevelő tanár 2018. június 14-én vette át a Testnevelési Egyetemen a gyémántdiplomáját.

A 60 évvel ezelőtt végzett testnevelő tanárok jubileumi gyémántdiplomáját prof. dr. h. c. Mocsai Lajos rektor, dr. Hamar Pál és dr. Sterbenz Tamás rektorhelyettesek adták át.

Az egyetem elvégzése után Veszprémben kezdett tanítani, a Varga Jenő Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában dolgozott, majd annak szétválása után – nyugdíjba vonulásáig – a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola testnevelője volt. Sokat dolgozott a diáksportért, kézilabda-csapatot vezetett, osztályfőnök volt. Sok-sok diákja szívesen emlékezik rá a mai napig is. 84 évesen is aktív életet él, teljes figyelemmel kísér minden sporteseményt, ha teheti, személyesen is részt vesz azokon. Tanári munkája mindkét gyermekét a pedagógus hivatás irányába terelte. Lelkiismeretes és eredményes munkavégzése, szolgáló, tevékeny élete mindenki számára példa.