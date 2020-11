Hamburgban élő nyugdíjas olvasónk beszámolója a járványhelyzet hatásairól

Nyáron nem tudott hazalátogatni Magyarországra a Hamburgban lakó nyugdíjas mérnök, Galgóczi Róbert, nem akart karanténba kerülni és az idősekre veszélyesebb a koronavírus. Lapunknak beszámolt arról, milyen most a járványhelyzetben az élet Németországban.

„A járvány miatt kialakult helyzet naponként új alkalmazkodást igényel, követel. Magas életkorral különösen óvatosnak kell lenni. Vigyáznom kell nagyon, hogy ne kapjam el a fertőzést. Itt, az öregek otthonába különösen veszélyes, ha valaki megbetegszik. Ezért a portás nem szívesen veszi, ha házbeli lakó az utcára megy. Maszk nélkül nem is szabad. Rendőrök ellenőrzik a járókelőket. Ha valakit maszk nélkül látnak, nyomban figyelmeztetik. Ha valaki civakodik, pörlekedik, mert személyi szabadsága korlatozásának tekinti a figyelmeztetés, akkor olyan is előfordul, hogy büntetnek. Okoskodó emberek mindig akadnak az utcán” – fogalmazott Galgóczi Róbert. Szerinte szükség van a maszk hordására és a távolságtartásra. „Maszkot viselek az utcán, a tömegközlekedési járműveken, felkötöm az arcomra, ha valaki csenget az ajtónál. A maszk sikeres alkalmazása teljesmérvű önuralmat követel. Nekem gátolja a zavartalan légzésemet, gondot okoz. De sajnos a helyzetem nem alkalmas a teljes elszigeteltség megoldására. Egyedül élek. Önellátó vagyok, így boltba, szükség esetén a vásárcsarnokba is el kell menjek. Hetente csak kétszer teszem meg. Újabban étteremből hozatom az ebédet, mert odamenni enni nem szabad. Máig szerencsésnek mondhatom magamat, mert vírusmentesnek hihetem magam” – mondta el a nyugdíjas.

Jelenleg a koronavírus uralja a németeknél is a közhangulatot, a nyilvánosságot olvasónk beszámolója szerint. Ám azt tapasztalja, hogy a fiatalok nem sokat törődnek a Covid-19-el. Az iskolák a pandémia dacára nincsenek bezárva. A diákok ráadásul – Róbert szavai alapján – a gyülekezeti tilalom dacára titokban házi bulit is rendeznek. Ilyenkor valamelyik szomszéd hívja a rendőröket, akik feloszlatják a partit. „Merkel kancellár a tévében mondott beszédeiben kiemelten kérte az ifjúságot a pandémia okozta korlátozások maradéktalan betartására. Ugyanis némelyik fertőzött fiú vagy lány észre sem veszi, ha vírushordozó. Ez nagy bajt okozhat a családban. Tudok olyan esetről, hogy a nagypapa az unokájától kapta el fertőzést és a vírus megölte” – sorolta Galgóczi Róbert.

„A koronavírus a baktériumnál kisebb, mégis érezhetően befolyásolja a jelenlegi világ csaknem minden országát. Három csoportra osztja az embereket. Az egyik csoport a világ végét látja benne. A másik veszedelmes járványnak tarja. A harmadik ártatlan késő őszi náthának minősíti. Berlinben mindegyik csoport más-más nagy téren rendszeresen tüntetést szervez. Európa második legnagyobb országában, a 82 milliós lakosú Németországban talált és talál a Covid-19 névre keresztelt vírus bőven áldozatot. Főleg itt Hamburgban, ahova naponta repülővel, hajóval, vonattal, különféle járművekkel több tízezer vidéki ember érkezik. A hamburgi kórházak intenzív osztályaira helikopter Hollandiából hoz betegeket. Mindenki, én is, inkább arra lennék kíváncsi, hányan gyógyultak meg és mikor ér véget a kellemetlen járvány. Hamburgban március 15. óta az itteni kórházak intenzív osztályain számos vidéki beteget is gyógyítanak, mert vidéken nincs lélegeztető-készülék” – fogalmazott olvasónk.

Galgóczi Róbert tapasztalatai szerint bevásárláskor nehéz a védőtávolságot betartani. Lesújtó hatással van rá, hogy látja az üzletek, az éttermek, a színházak, az operák ajtajaira kifüggesztett „zárva” táblát. Főleg azért aggasztja a bizonytalanság, mert nem tudni, a pandémia mikor ér véget. Ez a kérdés tapasztalatai szerint lassan komoly társadalmi feszültséget szít. Két csoport áll egymással szemben. A „megértők” és a „tagadók”. A vírus elleni védekezés sérti a polgári jogokat – vélik a tagadók. A vírus elleni nem védekezés veszélyezteti a közegészséget – érvelnek a megértők. Persze a bezártság nagymértékben befolyásolja olvasónk napjait is. Kellemetlen állapotnak tartja. „A parányi Covid-19 alapvetően meg fogja változtatni az emberiség életmódját?” – szerinte már ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell, egy hamburgi filozófus is erre biztatja a lakosokat.