Hárommillió forintból fejleszthetik az önkormányzatok a szabadvízi strandokat

A Magyar Turisztikai Ügynökség Strandfejlesztési Programjának 4. ütemének pályázati kiírását nyilvánossá tették az interneten. Az elmúlt három évben már összesen mintegy tízmilliárd forintot fordítottak erre a célra.

Filep Miklós, Zánka polgármestere szerint elismerés településének, hogy a fejlesztési program sajtótájékoztatóját strandjukon tartották meg. Elmondta, hogy az elmúlt években e projekt korábbi ütemei keretében többek közt rendezvénytér épült itt színpaddal és felújították a vizesblokkokat.

Idén is szeretnének pályázni további forrásra. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pedig a turizmus aktuális helyzetéről adott tájékoztatást. Értékeléséből kiderült, hogy a hazánkban húzóágazatnak számító területen idén januárban és februárban, a járványhelyzet előtt 22 százalékos növekedést tapasztaltak. Természetesen az idegenforgalom is gyorsan bajba került a koronavírus miatt, ami nemcsak nemzetgazdasági szinten érzékelhető, amiatt is gondot jelent, hogy a turizmusban dolgozik hazánkban mintegy négyszázezer ember, azaz ennyi család megélhetését biztosítja és több tízezer közép- és kisvállalkozás fennmaradását is. A szakember bízik benne, gyorsan visszaáll az ágazat a korábbi növekedési pályára. Hangsúlyozta: a kormány forrásokat biztosított segítségképp többek közt szálláshelyek fejlesztésére. Leszögezte: a fertőzésveszély hazánkban kicsi, érdemes itthon nyaralni és biztonságos is. Szavai szerint 2010-hez képest manapság 65 százalékkal több magyar tud egy hetet nyaralni.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója elmondta, hogy strandfejlesztési programjukat 2017-ben indították el és 2030-ig tart. Ennek keretében összesen negyvenmilliárd forintot biztosítanak a hazai szabadvízi strandok korszerűsítésére, szépítésére, azért, hogy országszerte családbarát fürdőhelyek fogadják a látogatókat. Már az elmúlt években is többek közt stégek, lépcsők, öltözők újultak meg, a Balatonnál, a Dunánál, a Tiszánál, a Tisza-tónál és a Velencei-tónál. Árnyékolókat is a pályázati támogatás révén szerelhettek fel több helyen és ingyenes internetet biztosítanak. A vezérigazgató azt is elmondta: idén júliusban a belföldi turizmus meghaladta az egy évvel korábbit, 1,2 millió magyar üdült itthon.