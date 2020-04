Helyi lányok, asszonyok varrják a védőfelszerelést Lesenceistvándon

A 28 települést tömörítő Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás elnöke, egyben Lesenceistvánd polgármestere, Tóth Csaba a településen létrehozott egy csoportot az önkéntesen tevékenykedőkből, hogy együtt tegyenek valamit a járvány idején.

Tóth Csaba elmondta lapunknak, hogy a lesenceistvándi kultúrházban összefogtak az asszonyok, és elkezdték a szájmaszkok varrását. Többen segítenek nekik textilanyag és a gumipertli beszerzésével, hiszen hozzávetőlegesen hatvan dolgozónak kell tartalék maszkot varrniuk.

– A csoport célja, hogy a közösség ellátását segítők részére biztosítsa a folyamatos maszkellátást. Az első maszkrendelésünk ugyan már megérkezett, és a második is úton van valószínűleg, de addig is cserélni kell a maszkokat. Az egyszer használatosakat eldobni, a moshatókat tisztítani. A településeken a személyes szociális gondozásban, étkeztetésben 28 dolgozó segít, és még egyszer ennyien vannak azok, akik a családokat támogatják. Bár utóbbiak munkája most a látogatásokat illetően csökkent, hiszen a védekezésre kell koncentrálnunk.

– Elkezdtük a buszmegállók, a bolt környéke, a szociálisebéd-szállító gépkocsi fertőtlenítését. Kértük azokat, akik az ebédet kapják, hogy fokozottan ügyeljenek az éthordó tisztítására, különös tekintettel az edényeket tartó fülre is. Személyes kontaktus nincs az ebédet szállító és az azt igénylők között – mondta Tóth Csaba.

A társulás keretein belül működik a idősek gondozása, a családsegítés. A két területen dolgozókat ellátták védőfelszereléssel. Sőt, a hét közepétől már a polgármesteri hivatalba is csak maszkban szabad belépni. A lakosságtól szórólapon kérték, hogy családonként lehetőleg csak egyetlen személy lépjen ki a házból vásárolni, védőfelszerelésben. Aki segítségre szorul, az jelezze, és a segítők bevásárolnak, kiváltják a gyógyszereket.