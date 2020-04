Herczegh Anita: Nemcsak a félelem és a fájdalom, hanem az összefogás idejét is éljük

A Johnson&Johnson fertőtlenítő hatású szájvizet és kézkrémet adományozott a frontvonalban működő hat kórháznak, köztük az ajkai Magyar Imre Kórháznak is.

A Johnson&Johnson marketingvezetője, Dóczi Dóra úgy fogalmazott, hogy hitvallásuknak megfelelően folyamatosan az egészség védelme és javítása van a fókuszukban. Ennek megfelelően tíz és fél millió forint értékben négyezer darab fertőtlenítő szájvizet és 3960 darab kézkrémet ajánlottak fel a „frontvonalban” küzdő kórházak dolgozóinak, így az ajkai kórházban szolgálatot teljesítőknek is.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) elnöke megköszönte azt a példátlan összefogást, melyet a nemzet mutat, és elmondta, hogy a felajánlást azon hat vidéki kórház részére juttatják el a karitatív szervezetek, amelyek közvetlenül a járvány frontvonalában működnek, így jut az adományból Ajkának, Székesfehérvárnak és Kiskunhalasnak is.

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége beszédében úgy fogalmazott a koronavírus-járványra utalva, hogy nemcsak a félelem és a fájdalom, hanem az összefogás idejét is éljük. Bízik abban, hogy a válság után az összefogás erejét továbbviszik majd az emberek ugyanúgy, ahogy ez most is megmutatkozik.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy mindenkinek meg kell tennie azt, amire a járvány leküzdéséhez szükség van. Hozzátette, a kormány is ezt tette, az egészségügy készen áll arra, hogy a járvány tetőzésekor is tudja kezelni a helyzetet. Mindezek mellett fontosnak tartja az ilyen és hasonló példátlan felajánlásokat is.

Az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója, Nagy Zoltán elmondta, hogy minden szükséges eszközzel rendelkezik az intézmény, és felkészültek a járvány okozta nehéz időszakra. Az emberek összefogása és támogatása is erősíti az egészségügyi dolgozók hitét és megadja a mindennapi szolgálathoz szükséges erőt a vírus elleni sikeres harchoz – fogalmazott a főigazgató.

Végezetül Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, a Katolikus Karitász püspök elnöke imádságában a koronavírusos betegekre és hozzátartozóikra, az egészségügyben és szociális területeken dolgozókra, valamint az egész magyar nemzetre kérte Isten áldását.