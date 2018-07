Hidat és emléktáblát avattak Tapolcafőn

Két újabb értékkel gazdagodott a Tapolca Forrás Tanösvény: fahidat és Kmety György-emléktáblát állítottak itt a tapolcafői kertbarátkör, valamint a helyi városrészi önkormányzat szervezésében.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az avatóünnepségen Somogyi Zoltán, a Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület elnöke felidézte, a tanösvény több mint hét évvel ezelőtti átadása óta közösségük tagjai folyamatosan gondozzák, bővítik a nem mindennapi természeti kincsnek számító területet, egyebek mellett ivókutat, szalonnasütőt, malomkereket, kültéri asztalokat és padokat is létesítettek. A legújabb látványosság egy, a Tapolca-patakon átívelő fahíd, illetve a Kmety György-emlékhely. Utóbbi a 205 éve született honvédtábornok, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc előtt tiszteleg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A Tapolca Forrás Tanösvény igazi paradicsom a természetkedvelők számára, hiszen a víz csobogása megnyugvást nyújt, a tiszta levegőt pedig gyönyörűen csicsergő madarak hangja tölti be – fogalmazott Somogyi Zoltán.

Unger Tamás, Pápa alpolgármestere megjegyezte, nem csupán Pápáról és a környékről, hanem távolabbról is rendszeresen érkeznek látogatók a tapolcafői turisztikai látványsétányhoz. Hozzáfűzte, az új hídon átsétálva immár közelebbről is megcsodálható a malomkerék. Ezt a fejlesztést a Pápai Vízmű Zrt. is támogatta azzal, hogy a település rendelkezésére bocsátott mintegy 50 négyzetméternyi területet, amivel tovább gyarapodott a tanösvény, és egy újabb gyalogút kialakítása ugyancsak szerepel a jövőbeli tervek között.

Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő elmondta, a híd elkészítéséhez a tapolcafői városrészi önkormányzat 350 ezer forinttal járult hozzá. Ez az összeg az anyagköltséget fedezte, az impozáns fahidat Tima Gyula helyi asztalosmester alkotta meg társadalmi munkában. A Kmety-emlékhely kialakítása Kiss Ernő, Megyeri László és Zsegraics Gyula közreműködésével valósult meg.

Az emléktábla felavatásakor elhelyeztek egy időkapszulát, melyben többek között a kertbarátok névsora, a tanösvényről írt cikkek és az aznapi Napló kapott helyet. Az ünnepséget a Tapolcafői Forrás Népdalkör fellépése is színesítette.