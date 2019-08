Hittantábor Felsőörsön, orgona felújítására gyűjtenek pénzt Paloznakon

Először szerveztünk hittantábort berhidai gyerekek részére. Ráadásul a 25 éves paloznaki orgona felújítása is szerepel a terveink között – fogadott vitéz Ajtós József László.

Molnár Róbert, az egyházmegye diakónusa kereste meg Ajtós József László prépostot, hogy szeretnének a berhidai ifjúság számára négynapos lelkigyakorlatokat tartani Felsőörsön. Ő rögtön igent mondott a felkérésre, mivel az ő szíve vágya is az ifjúság közelebb vonzása az egyházhoz. A résztvevőket a prépostsági házban szállásolták el, az elmélkedések és az imádságok pedig a prépostsági templomban voltak.

– Az első napon Prímász Róbert, a másodikon Simon László Kristóf hirdette az igét, míg az utolsó, elmélkedési napon én szóltam a fiatalokhoz. Megtanulták a közös imádságot, részt vettek a zsolozsmában. Nyugodtan mondhatom, hogy volt értelme ennek a tábornak, mert a fiatalok hatalmas lelkierővel és tiszta szívvel tértek haza – hangsúlyozta Ajtós József László, aki azt is elmondta, hogy minden napra meghatároztak egy-egy jó cselekedetet. Ezek közé tartozott például a felsőörsi prépostsági épület és udvar rendben tartása, míg a paloznaki plébániánál a téli tüzelőt hordták be. Persze nemcsak imádság és munka jellemezte ezeket a napokat, hanem a Balatonban való játszadozás is.

Ezután szóba került a paloznaki orgona is.

– Amikor 1992-ben idejöttem, volt egy orgona a kórus boltíve mögött. Elhatároztuk, hogy áthelyezzük, de amikor megmozdítottuk, széttört a szúette hangszer. Szerencsére az orgonasípok nem sérültek meg. Ekkor gyűjtésbe kezdtünk. 1994 októberében megszenteltük és átadtuk az új orgonát. Több orgonaművész felhívta rá a figyelmemet, hogy két regiszter hiányzik belőle, aminek pótlása nagyon fontos, mert, így lenne teljes, így szólalna meg legszebben.

Az ezredéves műemlék templomban, augusztus 17-én 20 órától Pitti Katalin érdemes művész, Liszt Ferenc-díjas operaénekes lépett fel Tóka Szabolcs orgonakíséretével. A koncerten összegyűlő adományokat az orgona felújítására és befejezésére használják, ennek költsége közel négymillió forint.