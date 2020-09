Járványkezelés az ovikban és otthon – Szülővel és óvónővel beszélgettünk

Sok a bizonytalanság a óvódás korú gyermekek szüleiben is a járvány második hulláma miatt, mégis úgy érzik, kevésbé nagy a félelem, mint tavasszal.

Benis-Morvai Anita egy veszprémi általános iskolában tanít, az idei tanévtől állt ismét munkába. Ötéves kisfia óvodába, kétéves kislánya bölcsődébe jár. Kérésünkre hosszasan mesélt arról, hogyan kezelik a koronavírus okozta helyzetet az ovikban, illetve arról is, hogy szülőként milyen tapasztalataik, megéléseik vannak, és milyen problémákkal kell megküzdeniük.

Az új szabályok értelmében csak egy szülő viheti be a gyermeket az óvodába – kezdte Anita. Hozzátette, a maszk hordása minden szülőnek kötelező. Az ajtónál kézfertőtlenítő is van, de az elmúlt hetekben nem volt senki, aki ellenőrizte volna ennek a használatát. Tavasszal még figyeltek erre. Most már hőmérőzés sincs, pedig nyáron még a kicsik testhőmérsékletét is megmérték, mielőtt beengedték őket az épületbe. Ezzel együtt az óvónők igyekeznek a lehető legjobbat kihozni ebből a nehéz helyzetből. Megpróbálnak minél több foglalkozást az udvaron tartani. Erre sajnos csak addig lesz lehetőségük, amíg az időjárás is engedi. Változás még, hogy a korábbiakkal ellentétben a gyermekek törölközőit egy héten kétszer, míg az ágyneműt minden héten haza kell vinni, ki kell mosni.

Anita elmondta, hogy szerencsére kisfia nem fog fel különösebben semmit ennek a helyzetnek a furcsaságából.

Mielőtt zárt térbe lépnek, megkérdezi azért, hogy kell-e maszkot felvenni, de már ezt is természetesnek tartja.

– Megszokta. Látja rajtam, hogy foglalkoztat ez a téma, beszélünk is róla sokat itthon, de nem izgatja különösebben. Talán azért sem, mert a környezetében mindenki egészséges – tette hozzá az anyuka.

Majd folytatta: Szülőként a májusi időszak volt a legrosszabb. Akkor mindenki megijedt, és tele volt kérdésekkel: Ki fogta meg a kilincset? Ki tolta az áruházban előttük a bevásárlókocsit? Akkor még a táskában is mindig ott volt a kézfertőtlenítő. Anita azt is megjegyzi, hogy májusban még az óvónők is maszkban voltak, most már nem. Hiába emelkedik az esetszám, mintha nem vennénk annyira komolyan a helyzetet – tette hozzá.

– Hozzászoktunk mi is. Az is többször megfordult a fejünkben, hogy lehet, már át is estünk rajta – mondta a szülő.

Ha bezárnák az ovit, nagy gondban lenne a család, mert a gyermekfelügyeletet nem igazán tudnák megoldani, mivel a nagyszülők is dolgoznak. Anita idén kezdett el újra tanítani, ha az iskolákban újra digitális oktatást vezetnének be, ő otthon lenne – szerencse a szerencsétlenségben –, de az online tanítás mellett nem túl egyszerű figyelni két kisgyerekre. Ahogy természetesen más otthoni munka mellett sem.

– Ez a helyzet csupa ördögi kört eredményez. A legtöbb gyermekre a nagyszülők tudnának vigyázni, normál körülmények között is sokaknál a nagyik hozzák el a gyerekeket az oviból. Viszont kifejezetten kérik, hogy az idősebbek a lehető legkevesebbet érintkezzenek a kicsikkel, mert a kisebbek tünetmentes hordozók lehetnek, az idősek pedig a legveszélyeztetettebb korosztály.

Anita elmondta azt is, hogy véleménye szerint a bölcsődékben még nehezebb a helyzet, mint az óvodákban, mivel a gondozók állandó fizikális kontaktusban vannak a gyerekekkel. Egy óvónőnek elég megkérni a gyermekeket, hogy tegyék vissza a játékokat a helyükre, de a bölcsődében oda kell menni, segíteni kell, meg kell simogatni a kisgyermeket, vagy éppen át kell ölelni, ha sír.

A téma kapcsán egy óvónőt is megkérdeztünk, aki elmondta, a gyermekek érezhetően nyüzsgőbbek, zaklatottabbak, mint korábban, ami egyrészről annak köszönhető, hogy átveszik a szülők feszültségét, másrészről pedig annak a kieső időnek, amit ovi nélkül töltöttek a kicsik. A legtöbben fél évig otthon voltak. Mindenkinek hiányoztak a csoporttársak, most még azok is szívesen járnak oviba, akik eddig nem szerettek.

Megtudtuk azt is, hogy szülői oldalról sokan nehezményezik, hogy nincs anyás beszoktatás, de sajnos a vírushelyzet miatt így biztonságosabb.

A szabályok mindenféleképpen szigorodtak az eddigiekhez képest.

Csak teljesen egészséges gyermek mehet óvodába. Ha bárkin észreveszik az óvónők, hogy kicsit is beteg lehet, értesíteniük kell a szülőt, hogy vigye haza gyermekét. Ezt követően pedig csakis az egészséget igazoló orvosi papír bemutatása után léphetnek be újra az oviba.