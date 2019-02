Kiszolgáltatták a betegek kenetét a Csolnoky kórházban

Ökumenikus misét celebráltak a veszprémi Csolnoky kórházban a betegek világnapja alkalmából kedden.

Márfi Gyula érsek szentbeszédében kiemelte, a gyógyítás hatékonyságát fokozza, ha empátiával és szeretettel fordulnak az ápolók, orvosok és a hozzátartozók a beteghez. Ferenc pápa leveléből idézve elmondta, a rászorulók segítésekor és a betegek ápolásakor nemcsak szeretetet gyakorlunk, hanem az igazságosság követelményeit is teljesítjük. A misén arról is beszélt, ahogyan az anyagi javak bizonyos mértékben a közösség tulajdonában vannak, úgy az egészségünk és erőnk sem kizárólag a sajátunk. Hozzátette, ezért is kötelességünk vigyázni az egészségünkre, aki abban kárt tesz, vétkezik.

A misén az érsek megszentelte és kiosztotta a betegek kenetét az azt kérő kórházi ápoltaknak Felker Zsolt atyával és Juhász Csaba kórházlelkésszel együtt.

Az ökumenikus misén a protestáns felekezetek részéről Isó Zoltán evangélikus lelkipásztor és Tislér Géza református egyházmegyei főjegyző hirdetett igét.

A betegek világnapját 1992 óta tartják meg Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére február 11-én. 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűz­anya Soubirous Bernadett tizennégy éves francia lánynak Lourdes-ban.