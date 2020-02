Közösségi játékot szerveztek Zircen

Ismét, immár nyolcadik alkalommal hirdettek eredményt egy a közösségi oldalon zajlott játékos verseny zárásaként, melyet az eddigi sikeres fogadtatás hatására hirdette meg Kaufmann Ferenc és Müller Anikó.

A közösségi oldalaktól sokan elzárkóznak, csupán negatív hatását kiemelve. Segítségével viszont lehet programot szervezni, élményeket megosztani, felhívásokat közzétenni, állást keresni, rátalálni egykori barátokra, osztálytársakra. A pozitív megítélést erősíti, a Találd ki fejtörő játék keretében bonyolított játék. Az eddigiek során volt, hogy épületeket, templomokat, a Bakony kedvelt kirándulóhelyeit kellett azonosítani, volt autós márkafelismerés, melyen a gépkocsik oldalából lehetett kitalálni a márkát, voltak nyelvi és irodalmi kérdések.

A mostani játékban harminc napon át az egész országot átfogó fotókat – és volt Erdélyre vonatkozó kérdés is – kellett felismerni a játékosoknak, melyekhez történelmi, művészettörténeti, földrajzi feladványok kapcsolódtak. A bejelentkezések alapján lehetett látni, hogy sokan nyomon követték a játékot, így egyfajta ismeretbővítő, kirándulásajánló hatása is volt. A játékosok közül – voltak, akik több alkalommal részt vettek már a játékban – a helyieken kívül volt érdeklődő Budapestről, Bonyhádról, Pénzesgyőrből. A két szervező Csóti Gilla, Hoffer Ildikó, Katona Judit keramikusok, Ring Júlia nemezékszer készítő támogatásának köszönhetően ajándékokkal jutalmazták az első hat helyezettet, valamint maguk is felajánlották idei naptáraikból a díjazottaknak.

A játékosok elmondták, élvezték a játék örömét és izgalommal várták estéről estére az újabb feladványokat, melyek megítélésük szerint változatosak voltak. Kaufmann Ferenc hozzátette, azon túl, hogy a Bakony szerelmese és elsősorban ilyen jellegű fotókhoz kapcsolta a kérdéseit, szerette volna elérni, hogy minél többen szabaduljanak ki a televízió fogságából, ha csak rövid időre is.

A díjazottak: 1. Sági Melinda, 2. Németh Andrea, 3. Surján Paula, 4. Dávidné Pék Melinda és Pappné Puskás Valéria, 5. Májné Kukoda Bernadett.