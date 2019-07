Látványtérképek segítenek tájékozódni Nemesvámoson

Mostantól új térképek is segítik a Nemesvámosra érkezőket a tájékozódásban.

Sövényházi Balázs polgármester a település képéhez illő táblák kapcsán kiemelte, hogy a látványtérképeken látszanak az itt élők, illetve az ide látogató turisták számára fontos nevezetességek, szolgáltatóhelyek.

25 épületet, látnivalót, templomot, vendéglátóhelyet, sőt még a Balatont is feltüntették a táblákon. A falut lefényképezték felülről, ez szolgált az információs térkép alapjául, a kiemelt részeken pedig élethűen megrajzolták az adott látnivalót.

Összesen öt látványtérképet raknak ki, amelyből négy már a helyére is került. Balácán, a villagazdaság parkolójában, a faluban az önkormányzat előtt, a művelődési ház környékén, a Malom utca sarkán már látható egy-egy, és a Tótvázsony irányába haladó kerékpárút pihenőjéhez is kerül majd belőle. A hatodik, méretében jóval nagyobb és még több információt tartalmazó táblát a készülő Kétkerekes-völgykapuban helyezik majd el a Veszprémből Nemesvámosra beérkező bicikliútnál.

A település arculati elemeit is tükröző látványtérképek tartóelemeit egyedileg, helyben készítették el a falugondnokság munkatársai. Miután a falu közösségi oldalára is felhelyezték a látványtérképről készült fotót, több önkormányzattól is érdeklődtek a mutatós információs táblák után.