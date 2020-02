Mágneskarikával csökkentik a fájdalmat a zirci kórházban

A mozgásszervi megbetegedéseket korunk népbetegségeként említik. Tartós derékfájdalom miatt minden második ember fordul életében orvoshoz.

Napjainkban megszaporodtak ezek a megbetegedések, ezt tapasztalja Kárpáti Martina is, a zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet asszisztense. – Évről-évre több a beteg, egyre gyakoribb a betegség a fiatalok körében is. Vannak szakmák, melyeknek magasabb az egészségügyi kockázata e megbetegedéseket illetően. Erős fizikai munka, megerőltetés, vagy pl. a fodrászok kisízületeinek, a hentesek kezének sem tesz jót a hideg, de veszélyeztetettek mindazok, akik tartósan aprólékos motorikus mozgást, vagy ülőmunkát végeznek, emelte ki a fiatal szakember.

Elmondta, hogy a kórház rehabilitációs osztályán fekvőbetegként lehet igénybe venni a sokrétű gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító kezeléseket, ő pedig járóbeteg ellátás keretében végzi ezeket. A mágnesterápia keringésjavító hatású, s ha javul a keringés, csökken a gyulladás, ezáltal a fájdalom is. A mágnesterápia protézis beültetés esetén segíti a beépülést, a pulzáló mágnesterápia pedig a rosszul összeforrott törések miatt kialakult álizületek kezelésében is hatékony. Eredményesek az elektromos kezelések is. A TENS eljárás bőrön keresztül történő fájdalomcsillapító idegstimulálás. Az iontoforézis során egyenáram segítségével gyógyszert juttatnak a szervezetbe, ugyancsak a gyulladáscsökkentés és fájdalomcsillapítás érdekében. Az ultrahangos beavatkozás egy mikromasszázs, melynek lényege a szövetpuhítás, az izomlazítás.

A kisizületi gyulladások esetében a négyrekeszes galvánkezelés javallott, melyet kézre és lábra egyaránt lehet alkalmazni. Egy kisebb kádba vizet engednek, melybe galvánáramot vezetnek, a beteg bizsergő, csipkedő, csaláncsípés jellegű érzést tapasztal, melynek hatása fájdalomcsillapító. A szelektív ingeráram alkalmazásának célja izomingerlés által az izomerősítés, hogy azok ne sorvadjanak el. Ezt leggyakrabban csípő-, és térdprotézis beültetése, balesetek, valamint stroke után a bénult oldalra javasolják. A leszálló galvánkezelés a gerincbetegségből eredő láb- és kézzsibbadás esetén lehet hatásos. Az időjárás, a frontok nagyban befolyásolják a betegek tüneteit, az őszi-téli időszakban felerősödhetnek a panaszok.

A kórház járóbeteg ellátása keretében egy-egy erősebb napon a kezelt betegek száma megközelíti a negyvenet. – Érdemes tisztában lenni azzal, hogy ezek a beavatkozások csak tüneti kezelések, mellyel a gyulladást, a fájdalmat tudjuk csökkenteni. A javulást a gyógytorna és gyógymasszázs teheti még teljesebbé. Teljes gyógyulást nem lehet elérni, de kezeléseket félévente ajánlott megismételni, prevenciós céllal. Fontos tudni azt is, hogy terhesség, fertőző betegség és lázas állapot esetén a kezelések nem alkalmazhatóak.