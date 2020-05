Májusi tél: hideg, hó és északi szél

Havazott a Bakonyban, így a 650 méter magas Hajag-tetőn, ezt lehetett látni az Időkép.hu webkameráján. A télre jellemző időjárás a következő napokban is megmarad az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint.

Jól jártak azok, akik még nem tették el a télikabátot, mert az elmúlt hétvégén jó érzés volt belebújni a meleg holmikba, a hőmérséklet sajnos nem érte el a tíz fokot sem.

Emellett viharos erejű, északi szél kíséretével eső is esett Veszprém megyében, és a Bakonyban, a Hajag-tetőn havazott is, bár hamar elolvadt a fehér csapadék. A májusi tél sajnos marad a következő napokra is, az OMSZ szerint, szerdán hajnalban mínusz két fok is lehet, aztán délutántól emelkedni kezd a hőmérséklet, és megközelíti a 20 Celsius fokot.