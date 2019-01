Márfi Gyula érsek hirdetett igét az ökumenikus imahét nyitó alkalmán

Az igazságosság azt jelenti, hogy adjuk meg mindenkinek – Istennek, felebarátnak, önmagunknak – azt, ami jár neki, mondta Márfi Gyula érsek az ökumenikus imahét nyitó alkalmán a református nagytemplomban.

Az igehirdetőt, papokat és a híveket Niederhoffer Zoltán, a református gyülekezet lelkésze köszöntötte. Köszöntőjében szólt arról, hogy a Krisztus-hívők egységéért tartott 2019-es ökumenikus imahetet az indonéz keresztények készítették elő. Indonézia 265 millió lakosának körülbelül 86 százaléka muszlim, és így a világ legnagyobb muszlim lélekszámú országa. A népesség mintegy 10 százaléka a különböző hagyományokat követő keresztény közösségekhez tartozik. Indonézia a népessége és a kiterjedése alapján Délkelet-Ázsia legnagyobb nemzete. A több mint 17 ezer szigeten 1340 különféle népcsoport él, és 740 helyi nyelvet beszél a közös nemzeti nyelv, a Bahasa Indonesia mellett.

Az idei imahét mottója: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj” (5Móz 16,18-20) Ámósz próféta pedig úgy fogalmaz: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak! (Ám 5,24) Ámósz próféta küldetéséről beszélt Márfi Gyula. A próféta észrevette a társadalmi igazságtalanságokat, azt, hogy a vezető réteg kihasználta előnyös helyzetét, kizsákmányolta a szegényeket. Küldetése volt, hogy erre rávilágítson, védje a szegények jogait. Az igazságosság az az erény, amikor mindenkinek megadjuk azt, ami jár neki. Istennek azzal, hogy betartjuk parancsolatait, tiszteljük szent nevét, felebarátunk életét, szabadságát, testi életét is tiszteletben tartjuk, védjük a becsületét, a tulajdonát. Magunkat is szeretnünk kell, hiszen Isten is szeret bennünket. Az érsek szólt arról, hogy az igazságosság önmagában nem elég, szükség van irgalmasságra és szeretetre is. Az irgalmasság lelki jelei: a bizonytalanoknak tanácsot adni, a tudatlanokat tanítani, a bűnösöket figyelmeztetni, a szomorúakat vigasztalni, az ellenünk vétőknek megbocsájtani. Az igazságosság kapcsán az érsek beszélt a migránsok, üldözöttek befogadásáról, és az abortuszról; az anyának és az apának nincs joga, hogy a magzat életét elvegye.

Az imaheti alkalmon résztvevők együtt könyörögtek az igazságtalanságot szenvedőkért és azokért, akik igazságtalanságot cselekszenek. Stadler László Dezső, a Regina Mundi plébánosa, Závodi Zsuzsanna, a Kálvin János parki református gyülekezet lelkipásztora és Isó Dorottya evangélikus lelkész szolgált imádsággal.