Szombaton megalakult Balatonkenese Város Helyi Operatív Tanácsa Jurics Tamás jegyző vezetésével, melynek legfőbb feladata a koronavírus járvány kapcsán végzendő prevenció.

A Tanács a járvány megelőzése érdekében a tanács több, a város mindennapjait érintő intézkedést hozott. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde hétfőtől határozatlan időtartamra bezár. A szociálisan rászorulók étkeztetését továbbra is biztosítják kiszállítással. A szociális étkezőkön kívül további személyek részére étkezést nem biztosítanak. Akik üzleti alapon vették igénybe az étkeztetést, a későbbiekben visszakapják a kieső időszakban elmaradt étkezések térítési díját.

A Közművelődési Intézmény és Könyvtár hétfőtől határozatlan időre szintén bezár. Ezen időponttól fogva az intézmények nem látogathatók, a rendezvények, alkalmi és rendszeres teremhasználatok, klubok, szakkörök, csoportos foglalkozások elmaradnak, és a Falugazdász ügyfélfogadás is szünetel. A könyvtár automatikusan meghosszabbítja a kikölcsönzött könyvek lejárati idejét.

A Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény az idősek nappali ellátása helyett házi segítségnyújtást vezet be. Az eddigi ételhordós kiszállítást ideiglenesen felváltja az eldobható dobozokban történő szállítás.

A Polgármesteri Hivatalban és a Városgondnokságon speciális ügyfélfogadási rendet vezetnek be. Az operatív tanács arra kér mindenkit, hogy ügyeit elektronikusan intézze. A Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság épületeiben, területén várakozni nem lehet.

A közterületeken soron kívüli takarítást és fertőtlenítést, továbbá a településen lévő bankjegykiadó automaták fertőtlenítését is elrendelték.

Jurcsó János, Balatonkenese polgármestere a Napló kérdésére elmondta, az operatív tanács folyamatosan monitorozza a kialakult helyzetet és annak változásait. Kiemelte, minden fontos eseményről be fog számolni a helyi lakosoknak az önkormányzat és a tanács. A hétfői megbeszélésen a település összes egészségügyi dolgozója, tehát a háziorvos, a gyerekorvos és a védőnő egységes eljárásrendet dolgozott ki. – Mivel Balatonkenese kis város, egymásra is vigyáznunk kell. Önkormányzati és civil szinten is támogatjuk az időseket és a rászorulókat. Próbáljon meg mindenki saját magára és a családtagjaira vigyázni. Én arra kérek mindenkit, aki külföldi munkavégzésből érkezett haza, hogy az itt lakók érdekének védelmében tartózkodjon attól, hogy közösségbe megy. Az önkormányzat és a civil szervezetek segítenek a bevásárlásban, ha jelzik, és mindenképpen vegyék fel a háziorvossal a kapcsolatot telefonon vagy emailben. A prevenció és a terjedés lassítása a legfontosabb – tette hozzá Jurcsó János.

