Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonnál

Tizenhat kikötőből, kilenc útvonalon indultak el a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) menetrendi hajójáratai az 58 napos személyhajózási főszezonban, ami július 4-én, szombaton kezdődött. Sokan érdeklődtek a hajójáratok iránt, szívesen hajóznak az emberek a balatoni települések között, ezt láttuk a hétvégén.

A Bahart több újdonsággal is kirukkolt a mostani főszezonban, és Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Visszajövünk! kampányában jelentős kedvezménnyel lehet utazni, amiről a társaság honlapján lehet tájékozódni. Júliusban és augusztusban a két legkedveltebb útvonalon, Siófok, Balatonfüred és Tihany, illetve Fonyód-Badacsony között naponta hat-hat menetrendi járat indul a déli és északi partról is, így a már előidényben is közlekedő járatok mellé bekapcsolódtak a forgalomba a part menti hajójáratok. Így hajóval is el lehet jutni Keszthelyről, Balatonlelléről, Balatonboglárról Badacsonyba, illetve Balatonboglárról Tihanyba, valamint a keleti medencében Balatonalmádiból is indul part menti járat Tihanyba.

A Balaton-parti településeket összekötő menetrendi hajózással a Bahart célja, hogy a tónál nyaralók hajóval keressék fel és ismerjék meg a Balaton-régiót, amire a társaság a honlapján és kuponfüzettel is felhívja a figyelmet. Újdonsággal is készültek a főszezonra, így a fedélzeteken plakátokat, tévét, kijelzőket is elhelyeztek a hajó történetéről, a Balaton-parti településekről, a Bahartról és az MTÜ-ről. A látnivalókról a plakátokon levő kód mobiltelefonos leolvasásával hanganyagot is meg lehet hallgatni.

A társaság ismét csatlakozott az országos, „Hol vagy, Kajla?” elnevezésű kampányhoz, így a 6 és 11 év közötti gyermekek, akik július elseje és augusztus 31-e között felmutatják a Kajla Útlevelet és a diákigazolványt, ingyen utazhatnak. Külön gondoltak a kisgyermekes családokra, akiknek Varázshajót indítanak bűvészműsorral a fedélzeten, a legkisebbek gyerekjegyet kapnak ajándékfigurával. A mostani szezonban is közlekednek a buli hajók, illetve a sétahajó járatok, utóbbinál a Balaton páratlan látványa különleges kikapcsolódást nyújt az utasoknak.

A főidényre megújultak a révkikötők, és szebb, rendezettebb, egységesebb környezetben várják az utazóközönséget. Szántód-rév és Tihany-rév között a kompok folyamatosan közlekednek a Balaton északi és déli partja között. A balatoni hajózás több mint 170 éves történelmében ritkán fordult elő, hogy a személyhajók nem futhattak ki a tó vízére húsvét nagyszombaton. A koronavírus járvány miatt az előző évekhez képest lényegesen később és jelentősen csökkentett kínálattal május 30-án indult el a 174. személyhajózási szezon a Balatonon. A kezdeti szigorú utazási feltételeket a központi rendelkezéseknek megfelelően június közepén enyhítették, de a tömegközlekedési eszközökre elrendelt kötelező maszkviselés a hajók zárt utasterében is érvényes. Az utasok a részletekről a társaság infovonalán is tájékozódhatnak.