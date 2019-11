Milliók ismerik meg Veszprém megye szépségeit

Mintegy 150 kilométert tesznek meg a Giro d’Italia résztvevői Veszprém megyében az országúti kerékpárverseny egyik hazai szakaszában jövő májusban.

A magyarországi szervezők a Hangvillában tartottak tájékoztatót a kerékpárverseny útvonalával érintett több mint 60 hazai település vezetőinek kedden.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, a szervezőbizottság elnöke hangsúlyozta, a Giro d’Italia a világ második legrangosabb kerékpárosversenye, amely azonban nemcsak egy sportrendezvény, hanem egyszerre egy show és a szemléletformálást is segítő program is. Hozzátette, az országmarketing szempontjából is nagy jelentőségük van a hazai szakaszoknak, ugyanis a versenyt a világ 185 országában közvetítik, és naponta akár tízmillió néző is követi a sporteseményt. A miniszteri biztos arról is beszélt, a rendezvénnyel szeretnének hozzájárulni a kerékpározás hazai népszerűsítéséhez is.

A verseny első három szakaszát tartják Magyarországon 2020. május 9–11. között. Az első napján egyéni futam lesz a fővárosban, majd május 10-én Budapestről a Duna-­kanyar, Tata és Pannonhalma érintésével érkeznek a versenyzők Győrbe. Veszprém megyét a harmadik nap szakasza érinti. A mezőny Székesfehérvárról indulva az Ősi–Nádasdladány–Berhida–Királyszentistván útvonalon érkezik Veszprémbe. Innen Balatonfűzfő érintésével Balatonfüredre tekernek, majd bejárják a Tihanyi-félszigetet. Ezután Aszófőn és Balatonudvarin keresztül jutnak el Zánkáig, majd a Káli-medencén át egészen Tapolcáig kerékpároznak. Innen Szigliget érintésével haladnak tovább Keszthelyre, a befutó Nagykanizsán lesz.

Sió Zoltán, a Giro Hungary 2020 projektvezetője elmondta, közel 200 kerékpáros küzd majd a 103. alkalommal megrendezett versenyen. Hozzátette, az útvonallal érintett települések jellegzetes épületét 2020. január 30-án a Giro „színébe”, rózsaszínbe öltöztetik. Szilasi László sportszakmai vezető elmondta, eddig egyetlen magyarként Bodrogi László indult a kerékpárversenyen, a jövő évi mezőnybe két hazai kerékpárosnak, Peák Barnabásnak és Valter Attilának van esélye bekerülni.