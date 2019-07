Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át a zirci iskolavédőnő

Kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerő oklevelét vehette át Döméné Janni Ildikó iskolavédőnő, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálatának munkatársa.

A kitüntetést Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára adta át a védőnők napjához kapcsolódó ünnepségen, a Pesti Vigadóban. A zirci védőnő ebben az évben megyénkből egyedüliként vehette át Kásler Miklós miniszter magas szintű elismerését.

– Pontosan huszonöt évvel ezelőtt végeztem a főiskolán, s rögtön munkába tudtam állni. Akkor még a Zirci Erzsébet Kórház volt a munkáltatónk, majd 2004-ben kerültünk át az akkori Zirci Kistérségi Szociális Szolgáltató Központhoz – idézi fel a kezdeti időszakot Ildikó, akinek egyetlen munkahelye volt eddig, csak a munkáltatója változott.

El lehet mondani, hogy az egész életét végigkísérte a védőnői szolgálat, már kiskorában is arról álmodott, hogy olyan szakmája legyen, melyben a gyermek és az egészségügy jelen van. Nagyon korán „be lett oltva” későbbi munkájának szeretetével, emlékszik, nem volt olyan gyermekkori estéje, hogy kihagyta volna unokahúga vagy unokaöccse fürdetését. Nem is lehetett kérdés a pályaválasztásnál, hogy merre és hogyan tovább, tisztán látta maga előtt a jövőképét. A gyermekekkel való foglalkozás a családi környezetre is jellemző, édesanyja egy ideig óvónőként dolgozott, a nagynénje is óvónő volt, nővére pedig pedagógusnak tanult. Előfordult, hogy édesanyja mellé szegődve vigyázott a kisgyerekekre az olaszfalui óvodában. Az egészségügyi pálya iránti vonzalma is már fiatalkorában megmutatkozott, vöröskeresztes, honvédelmi szakkörökön vett részt, megismerte a betegápolást, a kórházi légkört.

Jelenlegi szakterületén 2005 óta dolgozik, ekkor nyitottak iskolavédőnői státuszt a városban, melyet jelenleg ketten töltenek be a zirci járás összes iskoláját lefedve. Az érzékszervi vizsgálatoktól kezdve a gyermekek mentális-testi egészségi állapotát követik nyomon. A hivatás sokrétűségéből fakadóan állandó egyeztetés történik az iskolaigazgatókkal, tantestületekkel, orvosokkal, társszakmák képviselőivel. A szűrővizsgálatok, mélybeszélgetések mellett elsőtől a nyolcadik osztályig egészségneveléssel is foglalkozik, szakköröket, táborokat szervez, versenyekre viszi a diákokat, akik megyei szinten is jó eredményeket érnek el. Fontosnak tartja, hogy iskolai előadásai interaktívak, figyelemfelkeltőek legyenek, igazodva a mai fiatalság életritmusához.

A díj büszkeséggel tölti el, számára ez egy igazolás a munkája minőségéről, ugyanakkor hangsúlyozza, felelősség is egyben, hogy a továbbiakban is így kell folytatni. Láthatóan azonban nem aggódik attól, hogy ez nem fog sikerülni, hiszen a gyermekek őszintesége, odafigyelése, nyitottsága ösztönző hatással van rá, ezáltal mindig meg tud újulni. Munkája legfőbb elismerésének a visszajelzéseket tartja, amikor fiatal felnőttként látja viszont az egykor gondozása alatt lévő diákokat, és arról mesélnek, hogy az egészségügyi pályát választották.

Ildikó a védőnői szolgálatot egy jól jövedelmező befektetéshez hasonlítja. Az eredmény nem látszik azonnal, de ha a gyerekekbe épített egészségtudatos gondolkodás a gyakorlatban érvényesül később, akkor elérték a céljukat.