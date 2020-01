Negyedszázada óvják a Balaton természeti értékeit

Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) hétvégén Balatonalmádiban.

Az egyesület korábbi és jelenlegi elnöke, valamint a helyi csoportok tagjai összegezték a szervezet által a negyedszázad során elvégzett munkát.

Kepli Lajos Balatonalmádi polgármestere köszöntőjében kiemelte, az egyesület mindent megtesz azért, hogy a Balaton a jövő generációjának is a lehető legtermészetesebb állapotában megmaradjon. Hozzátette, a számos, egymással ütköző anyagi, ökológiai és turisztikai érdek között is felvállalják a harcot, hogy a Balatont megtartsák természetes állapotában, emellett fontos oktatási tevékenységet végeznek, hogy a következő generációk is. A polgármester megígérte, hogy az önkormányzat a jövőben is segíti az egyesület munkáját. A városvezető végül reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi csoportok mellett további szervezetekkel bővül az egyesület.

Az ünnepségen Simonné Zákonyi Tünde, a NABE alapítója és első elnöke idézte fel a szervezet megalakulásának körülményeit, és az első tíz évben végzett tevékenységet. Elmondta, az egyesület 1995. január 22-én alakult meg Alsóörsön. Hangsúlyozta, munkájukat mindig önkéntesen és szeretetből végezték. Az első években, annak érdekében, hogy minél szélesebb körben megismertessék magukat, számos közösségi programot szerveztek a hulladékgyűjtéstől a virágültetéseken át a parlagfű-mentesítési akcióig. A balatoni nagyasszonyok tiszteletére összesen kilenc helyszínen avattak emléktáblát vagy szobrot, amelynek révén már a sajtóban is egyre többször szerepeltek, ami hozzájárult a szervezet ismertségének növekedéséhez. Kiemelte, a Balaton kultúrájának megőrzéséhez könyv- és CD-kiadásokkal járultak hozzá: újra kiadták A Balaton dicsérete című könyvet, balatoni népdalokból hanglemezt adtak ki, és megjelentették A Balaton könyve című hiánypótló kiadványt. Az általános iskolásoknak készült, és további két kiadást megért olvasókönyv a természet és az élővilág összefüggései mellett bemutatja a Balaton irodalmát, festészetét és történelmét is. Tevékenységük elismeréseként az Év civil szervezete kitüntetést és Pro Natura díjat is kapott a szervezet, idézte fel Simonné Zákonyi Tünde, aki azt kívánta az egyesületnek, hogy olyan sikereket érjen el a jövőben is, mint az első tíz évben.

Szauer Rózsa, a NABE jelenlegi elnöke hangsúlyozta, missziójuk, hogy a Balaton természeti és környezeti értékeit védjék, és ennek érdekében szervezik programjaikat. Hozzátette, a szervezetben mindenki önkéntesen dolgozik. Az elnök arról is beszélt, jó együttműködést folytatnak a térségben működő partnerszervezetekkel és önkormányzatokkal, akiknek a képviselői az ünnepségre is meghívták.

Eősze Beáta, a balatonalmádi csoport elnökhelyettese a helyi szervezetről szólva elmondta, 1998 februárjában kezdte meg munkáját. Részt vesznek a városi programokban – például majális, Balaton-nap, Hungarikum- és Borfesztivál –, és van több specialitásuk is. Ezek közé tartozik, hogy nyaranta a strandkönyvtárban mesét olvasnak a gyerekeknek és megismertetik őket a NABE környezetvédelmi társasjátékával. Leghíresebb rendezvényük a Tökfesztivál, amelyet idén huszadik alkalommal szerveznek majd meg, s amelyen minden évben a tökfaragás mellett tökkel készült ételeket is meg lehet kóstolni. A helyi csoport egyik legnagyobb eredménye, hogy pályázati forrásból sikerült megújítani az Öreg parkot. Az elnökhelyettes megjegyezte, a többi helyi csoporthoz hasonlóan minden évben megkoszorúzzák a Balatont, és részt vesznek a Föld napi rendezvényen is, két éve pedig elindították az Édes-mézes Almádi programot.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban tartott ünnepségen kiállított tablókon a helyi csoportok mutatták be működésüket, valamint a helyi szervezetek képviselői szóban is ismertették munkájukat.