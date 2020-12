Nem forog veszélyben a veszprémi iparcikkpiac léte

A közösségi médiában terjedt el a hír – néhány piacos kereskedő által –, hogy ez volt a nagy múltú veszprémi iparcikkpiac utolsó éve, jövőre megszűnik. Pénteken a piacon kérdezősködtünk a helyzetről, de megkerestük az illetékes VKSZ Zrt.-t is.

– Ezen a piacon hét éve árulok, ám már harminc esztendeje piacozok – mondta munkatársunknak Lajos. – Itt gyerekkorom óta mindig piac volt, azóta járok ide vásárolni is. Mindig azt árulták az iparcikkpiacon, amire kereslet volt. Régen másféle áru ment, most ezt keresik – mutatott körbe a standján, ahol a ceruzaelemektől a bluetooth-hangfalakon át órák, zseblámpák és megannyi hasznos kütyü sorakozott. – A vevők jönnek, keresik az újat és azt, amit megszoktak. Itt szeretik, mert nem kell bemenni egy üzletbe; nálam felveszi az asztalról, és fizet. Nagyon sajnálnám, ha megszűnne, mert koromnál fogva messze nem tudok már menni. Ez jó helyen van, itt minden megtalálható a közelben. Megjegyzem, nemcsak nekünk, árusoknak fájna, ha költözne, hanem bizony a vevőknek is, akik többen vannak, mint mi – mondta Lajos.

Istvánékat a bizonytalanság nyomasztja. A ruhaneműt áruló férfi nem nyugodt, mint mondta: nem tudják, mi lesz.

– Mi tíz éve vagyunk itt – sóhajtott, és szerinte az alkalmazottakkal együtt hatvan, hetven családot érinthet az iparcikkpiac további sorsa. – A hely sorsa forog kockán. Az, hogy marad-e, vagy megszűnik, emiatt aggódunk. Most úgy tűnik, hogy kapunk havi szerződést jövő januárra, és a közgyűlés dönthet majd a jövő hónapban arról, miként tud a hely tovább működni.

István beszélt arról is, hogy ezekben a napokban szokták megkapni a jövő évi szerződést. Hogy mivel lennének elégedettek? Erre azt válaszolta: ha kapnának egy egyéves szerződést, mint eddig.

– A jelenlegi feltételekkel maradna minden, ahogy eddig is – mondta. – Harminc éve az életünk része. Egy kicsit őrültek vagyunk, a szó jó értelmében. Fagyban, esőben, kánikulában itt vagyunk; aki nem fanatikus, az nem csinálja sokáig. Mi ilyenek vagyunk! – mutatott körbe. – Szívvel-lélekkel csináljuk, ezért is hiányozna.

Köller Tamás, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató (VKSZ) Zrt. titkárságvezetője a Naplónak elmondta, hogy egy félreértelmezés okozott riadalmat az iparcikkpiacon.

– Téves információ kerülhetett ki egy belső megbeszélésről, és jutott el a kereskedőkhöz – nyilatkozta.

A háttérről szólva: a VKSZ mint üzemeltető/vagyongazdálkodó és az ingatlantulajdonos önkormányzat közötti, tíz évre szóló koncessziós szerződés februárban lejár. Az új szerződés feltételeiről, tartalmáról egyeztetnek, elfogadásához önkormányzati jóváhagyás szükséges, amire várhatóan a januári testületi ülésen kerül sor. A tartalmi részek jórészt fejlesztési, elszámolási kérdésekről szólnak, ezek egyike sem érinti az iparcikkpiac létét – tudtuk meg.

– Mivel újabb tíz évről beszélünk, arra törekszünk, hogy a szerződést a lehető legjobb feltételekkel kössük meg, számolva azzal, hogy a változó gazdasági környezetben is meg kell őriznünk a létesítmény működtetésének és fejlesztésének feltételeit – fogalmazott Köller Tamás. – Az iparcikkpiac kereskedőinek igényét és érdekeit is szeretnénk a fejlesztésekben érvényre juttatni. Januárra mindenképp szerződést kötünk a kereskedőkkel, és szándékunk szerint a későbbi időszakokra is, amint megszületik az önkormányzati döntés a város és a VKSZ újabb tíz évre szóló koncessziójáról.