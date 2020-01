Nyitottság és újító szándékú kezdeményezések – Mészáros Zoltánnal beszélgettünk

– A szüleim a Veszprémi Vegyipari Egyetemen tanultak és ismerkedtek meg, a diploma után édesanyám a tudományos kutatóintézetben, édesapám az egyetemen dolgozott. Ennek is köszönhető, hogy a nyarak nagy részét az egyetem balatonalmádi üdülőjében töltöttem, voltam csónakos, később vízimentős, és máig ott tartom a szörföm – meséli. Általános iskolai osztályfőnöke az a Hegyeshalmi László volt – jelenleg a Művészetek Háza igazgatója –, akivel később az Európa kulturális fővárosa 2023 projekt művészeti tanácsában dolgozott együtt.

A Botev-iskola után a Lovassy-gimnázium következett, érdeklődése pedig egyre inkább a humán tárgyak, az irodalom, a történelem és a művészetek felé fordult. – Nem voltam különösebben jó tanuló, főleg a reál tárgyakban nem jeleskedtem. Elkezdtem gitározni, aztán fociztam, kosárlabdáztam, végül a sport iránti érdeklődés miatt választottam a pécsi tanárképző földrajz–testnevelés szakpárját, amelyhez később felvettem az angolt is – emlékszik vissza. Az egyetem előtt viszont a sorkatonaság hónapjait teljesítette, szintén Pécsett.

– Még gimnazistaként álmodoztunk arról, hogy kimegyünk az Egyesült Államokba, és keresztül-kasul beutazzuk a kontinenst. Az egyetem befejezése után, épp a rendszerváltozás hónapjaiban a Camp America nevű szervezetnek köszönhetően sikerült megvalósítani ezt a tervet. Az első évben a nyugati partot utaztuk végig, és nyugatról keletre átszeltük az Államokat, a következő évben pedig a keleti partot jártuk be – meséli. Az Amerikában eltöltött idő azonban nem csak az utazás élményei miatt lett meghatározó Mészáros Zoltán életében.

– Az első alkalommal autista felnőttek intézetében, a második évben New Yorktól hetven kilométerre színes bőrű brooklyni gyerekeknek fenntartott intézet konyháján dolgoztam, és hétvégenként egy francia étteremben segítettem ki. Mindezek a felsőörsi Snétberger-központ létrehozásához adtak inspirációt, azt pedig, hogy egyszer éttermet nyitok, a francia étteremben dolgozva határoztam el – magyarázza.

Az USA-ból hazatérve egy évet tanított a Rózsa-iskolában – angolt és az osztályának testnevelést –, majd, részben szintén amerikai inspiráció révén, elindították a Rádió Jamet Juhász Zoltánnal, akivel televíziós szárnypróbálgatásai alatt ismerkedett meg.

– 1992. szeptember ötödikén szólalt meg a Jam egy hideg, esős napon. Szerencsénk volt, mert a rossz idő miatt sokan otthon voltak, és hallhatták az adást, bár azt először csak a képújság hangjaként lehetett követni – idézi fel Veszprém egyik médiatörténeti pillanatát. A közösségi rádióként indult Jam az évek során helyi kereskedelmi adóvá nőtte ki magát, és egy időben több stúdiót is működtettek a megyében. Mészáros Zoltán tizenhárom évig volt a rádió ügyvezetője és meghatározó tulajdonosa, valamint a programért is ő felelt.

Az ezredforduló Mészáros Zoltán karrierjében is nagy változást hozott: az egykori Pusztai vendéglő helyén – amelynek udvarán színjátszós gimnazistaként nézte osztálytársaival a helyi nagy színészeket a nyolcvanas években – 2000-ben megnyitotta az Oliva Étterem és Hotelt.

– A kilencvenes évek közepén szó szerint az egykori vendéglő romjait vettük meg. Végül többéves előkészítés után nyitotta meg kapuit az étterem. Olyan helyet akartam létrehozni, ahol én is jól érzem magam, és nyereséget is termel – mondja erről. A számítás bejött, a hazai gasztroforradalmat évekkel megelőzve a térség egyik legfelkapottabb étterme lett a hagyományos és modern konyha jegyeit ötvöző Oliva, amely rendre előkelő helyeken szerepel az éttermeket rangsoroló listákon is.

Az Oliva sikerén felbuzdulva a város hipermarketjében egy ebédmenüt kínáló egységet, valamint a várban egy étteremként és szórakozóhelyként is funkcionáló helyet is nyitott üzlettársaival, bár ezekből rövidesen kiszállt. Az Oliva idővel nemcsak a konyhájával, hanem zenei kínálatával is igyekezett kitűnni. Az étterem falain látható képek sokasága tanúskodik erről: a fotókról Horváth Charlie, Szakcsi Lakatos Béla vagy éppen a Cotton Club Singers énekesei néznek vissza. Az étterem kerthelyiségében a hazai dzsessz, latin és popzene kiválóságai léptek fel.

– A koncertek sikerét látva László Boldizsár – aki akkoriban a Cotton Club Singers vezetője volt – vetette fel, hogy a 80-90 fős közönség előtt megtartott koncertek helyett szervezzek egy nagyobb rendezvényt – emlékszik vissza Mészáros Zoltán. Az elképzelést tettek követték, az egyetem aulájában néhány hónappal később már 700-800 fős közönségnek rendeztek koncerteket, innen pedig már csak egy lépés volt a VeszprémFest elindítása.

– Az elgondolásom az volt, hogy a veszprémi vár főterén szervezzünk egy olyan szabadtéri fesztivált, amelyben nemzetközi sztárok lépnek fel. Bekopogtam az akkori polgármesterhez, Dióssy Lászlóhoz, aki nyitottan állt az elképzeléshez. Bár a turisztikai iroda tanulmánya megvalósíthatatlannak tartotta a koncepciót, és mások is azt mondták, képtelenség létrehozni ezt a fesztivált. Engem viszont épp ez erősített meg abban, hogy ez jó ötlet – mondja ma már széles mosollyal.

Az első fesztivált 2004-ben rendezték még Veszprémi ünnepi játékok néven: a Szentháromság téren olyan művészek léptek fel, mint José Cura operaénekes, Al Di Meola dzsesszgitáros, Roby Lakatos hegedűvirtuóz vagy Kocsis Zoltán zongoraművész. Idén már a tizenhetedik VeszprémFestre készülnek, és bár a bő másfél évtized alatt több változást megéltek például a koncerthelyszíneket vagy a rendezvényen megjelenő zenei műfajokat tekintve, a minőségből nem engednek. – Ha a számokat nézzük, akkor talán Tom Jones volt a fesztivál történetének eddigi csúcsa. Ő volt a legdrágább sztár, és zeneileg is kimagasló koncertet adott – szögezi le a fesztivál igazgatója.

A kétezres évek második felétől nemcsak koncertszervezőként, hanem menedzserként is rangot vívott ki magának Mészáros Zoltán, ugyanis 2006-tól hat éven át szervezte Snétberger Ferenc gitárművész hazai koncertjeit, valamint több nemzetközi koncertjét. A közös munka hozta magával a felsőörsi Snétberger-központ megalapítását is, amely hátrányos helyzetű, tehetséges roma származású fiatalok képzését tette lehetővé a Malom-völgyben, páratlan természeti környezetben, nagyjából úgy, ahogy azt Mészáros Zoltán az amerikai mintákat látva elképzelte. Habár Mészáros 2014-ben kiszállt a projektből, az intézet a mai napig működik, immár állami fenntartásban.

– A Snétberger-központ működtetése idején megfogadtam, az étterem, hotel és a fesztivál vezetése mellett újabb nagy projektben nem vállalok szerepet, de a Veszprém Európa kulturális fővárosa 2023 pályázata elől nem akartam és nem is tudtam volna kitérni – idézi fel.

– Számos oka van annak, hogy elnyertük a címet, de biztosan szerepe lehetett annak, hogy a városnak jól működő, európai mércével mérve is komoly fesztiváljai – az Utcazene és a VeszprémFest – voltak – teszi hozzá. Kezdettől fogva egy évre vállalta a projekt vezetését, a városi közgyűlés a közelmúltban határozatlan időre nevezte ki a társaság élére.

– 2020 meghatározó év a felkészülésben, javítani kell Veszprém alap-infrastruktúráján: növelni kell a parkolóhelyek és a szállodai szobák számát, és év végéig el kell indítani a tartalmi attrakciókhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházásokat is – húzza alá. S hogy a számos projekt közül melyiket tartja a legnagyobb sikerének? – A Rádió Jamet, az Olivát és a VeszprémFestet is a „gyerekemnek” gondolom, egyformán fontosak számomra. A legszívesebben persze a kezdetekre emlékszem mindegyiknél: az első telt házas estékre, vagy az első koncertről elégedetten távozó közönség látványa máig meghatározó. Igazán az fontos nekem, hogy a tevékenységem eredménye élményt adjon másoknak – fogalmaz.

A fesztivál lassan nagykorú lesz, az étterem idén ünnepli fennállása huszadik évfordulóját, és családi életében is nagy változás előtt áll Mészáros Zoltán, rövidesen ugyanis nagypapa lesz. Nagyobb projektbe ezért nem is tervez belevágni, egyelőre annak a módját próbálja megtalálni, hogyan tudja összeegyeztetni ezt a sok feladatot a következő években, ugyanis az EKF-program vezetése teljes embert kíván.

– A legfontosabb tapasztalatom talán: bármit is csinálsz, bele kell tenned magad teljesen, mert ha benne vagy, akkor autentikusabban tudod csinálni, és ha még szerencséd is van, a siker is jönni fog – teszi hozzá.