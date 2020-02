Olvasóinkat nem érdeklik a szépségek

Nemrég lezajlott Tündérszépek versenyünk döntője is, ahol a Zala megyei Tótpeti Lili fejére került a korona.

A Tündérszépek 2020 győzteseként Tótpeti Lili vehette át a koronát és a fődíjat országos szépségversenyünk fináléjában, de mellette négy másik gyönyörűségnek is gratuláltak a színpadon.

Ragyogó mosolyokkal, koronákkal, élményekkel és nyereményekkel ért véget a Tündérszépek 2020 országos szépségversenye, amelyet hamarosan a televízió képernyőjén is láthatnak, és amelyről élőben tudósítottunk is a nap folyamán. A fináléba a fővárost és a megyéket képviselve 22 szépség jutott be a több mint 700 jelentkező közül a megyei, régiós, országos fordulókon keresztül.

Tótpeti Lili, a 2020 Tündérszépe egy 300 ezer forint értékű utazást nyert, valamint a fődíjat, egy Mercedes egyéves használatát a Mercedes Hovány felajánlásával. A 18 éves zalai lány egyébként ennek ellenére nem számított a győzelemre, hiszen nagyon szép és különleges, egyedi versenytársai voltak.

Olvasónkat múlt héten arról kérdeztük olvasóinkat, hogy számítottak e erre az eredményre.

Tíz százalékuk örült a királynőnek, mert az elejétől neki drukkolt. Hét százalék Bendes Eszternek, a Veszprém megyei versenyzőt szerette volna az élre, nyolcvanhárom százalékot pedig egyáltalán nem érdekelnek a szépségversenyek.