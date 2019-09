Orvosi rendelő, kultúrház, focipálya újult meg Hidegkúton

Elérték a százmillió forintos nagyságrendet azok a beruházások, amelyeket az elmúlt öt évben sikerült megvalósítani a faluban. Ennek jegyében felavatták az új orvosi rendelőt és bemutatták a vendégeknek a legújabb fejlesztéseket a településen.

Nyolc év után újra Hidegkútra járhatnak orvoshoz a helyiek, akik eddig Tótvázsonyban részesültek ellátásban. Ünnepélyes keretek között kedden adták át az új rendelőt, amelyben európai színvonalú körülmények között fogadhatja majd hetente kétszer a betegeket Ferentzi Zsófia háziorvos.

Kriszt András polgármester elmondta, hogy a fejlesztések zászlóshajója az új orvosi rendelő, amely a Magyar falu program keretében, pályázati forrásból készült el. Emellett az önerőre félretett pénzből megtörtént a kultúrház teljes belső felújítása is. Ennek jegyében kicserélték a már elavult villanyvezetékeket, új LED-lámpákat szereltek fel, megújult a padlóburkolat, javították és kifestették a falakat, és kényelmes, új kijárat is készült a hátsó udvarra. Világítást kapott a focipálya, sikeresen pályáztak a csapadékvíz elvezetésére, utakat aszfaltoztak és járdákat építettek a faluban.

A temetőben elkészült az első világháborús emlékmű, amelynek alapja egy a faluban kiásott T–34-es tank hátsó fedlapja, amelyre a hidegkúti hősök nevét tartalmazó márványtáblát helyeztek. Folyamatban van a római katolikus templom felújítása is. A torony már elkészült, és pályázati forrásból kívülről is megújul a templom. A fejlesztéseket bemutatták a testvértelepülésről, Deutsch Kaltenbrunnból érkezett vendégeknek és Kontrát Károlynak is. A térség országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében gratulált az elért eredményekhez és hangsúlyozta, hogy szeretettel és szívesen támogatja a település vezetését azokban a feladatokban, amelyek az itt élők életét teszik szebbé.