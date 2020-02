Pályázati forrásból újul meg Nagyvázsony orvosi rendelője

Nagyvázsony A Magyar Falu Program keretében mintegy hárommillió forintot nyert a település az orvosi rendelő fejlesztésére. Az épületet kívülről korábban már felújították, kicserélték a nyílászárókat is, most pedig pályázati forrásból bútorokat, várótermi berendezéseket és orvosi eszközöket vásárolnak.

Sebestyén Gyula háziorvoshoz mintegy 1600–1700 beteg tartozik Pula, Mencshely és Nagyvázsony körzetéből. Naponta 60–70-en fordulnak meg rendelési időben a doktor úrnál, aki az orvosi műszerek nagy részét évekkel ezelőtt mint vállalkozó orvos vásárolta. Elmondása szerint a nagyvázsonyi rendelőben olyan vizsgálatokat is elvégezhetnek, ami más körzetekben nem jellemző. Például a véralvadási paramétereket is meg tudják nézni, és kis sebészeti beavatkozások miatt sem küldik a városba a betegeket.

A háziorvos örömmel nyugtázta, hogy most pályázati forrásból fejleszthetik az 1985-ben átadott rendelőt, amelyre ráférne már a belső felújítás is, és a műszerek is kezdenek lassan „elkopni”. Jó hír, hogy az új orvosi bútorok nemrég érkeztek meg a rendelőbe, és a váróteremben is új ülőkéken várakozhatnak manapság a betegek.

– A kívánalmainkat, igényeinket papírra vetettük, leadtunk egy listát, hogy mire lenne szükségünk, és kíváncsian várjuk, hogy mire jut majd a pénzből, mert elég drágák ezek a készülékek – mesélte a doktor. Fábry Szabolcs polgármester arról tájékoztatott, hogy hamarosan megérkeznek az új orvosi eszközök is. A következő lépcsőben pedig az orvosi rendelő belső tereinek felújítására pályázik majd az önkormányzat, szintén a Magyar Falu Program keretében.

A községben jelenleg a Reményi Antal Rendezvényház energetikai felújítása zajlik éppen.