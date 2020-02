A bűnmegelőzésért dolgoznak az almádi polgárőrök

A huszonöt éves Balatonalmádi Polgárőr Egyesület rendkívül sikeres évet zárt tavaly. Balogh Csaba elnök elmondta, sem betörés, sem betörési kísérlet nem történt a település nyaralóövezeteiben 2019-ben, amire működésük korábbi éveiben nem volt példa.

A rendkívüli eredményt a vezető elsősorban annak tudja be, hogy fokozták a közterületi járőrszolgálatot, a külterületeken pedig kerékpárral, motorral és autóval is járőröztek. Az elnök úgy vélte, a megelőzéssel elérhető, hogy a bűnözők elkerüljék a települést.

Balatonalmádiban tavaly összesen több mint hatezer óra szolgálatot láttak el, ebben a járőrözés mellett a Vörösberényi Általános Iskolánál lévő gyalogátkelő reggeli felügyelete és a rendezvények biztosítása is szerepel. Az összes szolgálatban töltött idő így 2800 órával több volt, mint a korábbi évek átlaga, és emelkedett a polgárőrség létszáma is. Az elnök hozzátette, a balatonalmádi polgárőrök büszkék lehetnek erre a teljesítményre, és a pozitív lakossági visszajelzésekre is a munkájukról.

A polgárőrség a bűnmegelőzés mellett kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra. Az almádi polgárőrök ennek érdekében két forgalmas gyalogátkelőn – a belvárosban a szökőkútnál és a vörösberényi templomnál lévő kereszteződésben – festettek fel piktogramot saját forrásból. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a kerékpárosok, elektromos rollerezők és gyalogosok figyelmét a szabályos átkelés fontosságára, az elmúlt időszakban ugyanis megnőtt a szabálytalankodók száma. Az egyik piktogramon egy kerékpáros, a másikon a mobiltelefon van áthúzva, mivel a kerékpározók, a rollerezők és a gyalogosok körében is gyakori, hogy a telefonjukba merülnek a zebrán való átkeléskor, ami nagyon veszélyes. A polgárőrök célja, hogy idővel valamennyi balatonalmádi zebránál hasonló piktogramokkal hívják fel a figyelmet a veszélyekre.

A szervezet idei céljai közé tartozik, hogy erősítsék a szubjektív biztonságérzetet a településen élők körében. A fiataloknak idén is tartanak bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági előadásokat, míg az idősek figyelmét felhívják például a házaló kereskedők trükkjeire. Új feladatként a családon belüli erőszak visszaszorítására is kísérletet tesznek: Balogh Csaba elmondta, a polgárőrségre országos szinten is fontos szerep hárulhat ennek a társadalmi problémának a mérséklésére azzal, hogy napi kapcsolatban vannak a lakossággal, és így a társszervekkel együttműködve megelőzhetik ezeket az eseteket.