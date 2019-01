Segíthet a korai diagnózis – Egyre nagyobb szociális kihívás a demencia

A lakosság elöregedésével fokozatosan nő a demenciával élők száma. Az egyre komolyabb társadalmi probléma kezelése nem megoldott, a megyeszékhelyen azonban már három éve működik a demens nappali ellátás.

– Sokan tévesen azt gondolják, hogy az öregedés természetes velejárója, hogy egy idős ember feledékennyé válik, ez azonban hibás megközelítés. A demencia kezdeti szakaszában gyakran jelentkeznek memóriazavarok: a mindennapos feledékenységet komolyan kell venni, és minél előbb szakorvoshoz kell fordulni – hangsúlyozta Sternné Ivanics Andrea, a veszprémi 1. számú Idősek klubja és gondozási központ vezetője.

A demencia egy gyűjtőfogalom, amelynek hátterében különféle betegségek – leggyakrabban az Alzheimer-kór – állhatnak, ám valamennyiben közös, hogy az agy bizonyos területén az idegsejtek károsodnak, elhalnak, vagy megszűnik a sejtek közötti kapcsolat. Magyarországon 150-250 ezer ember élhet demenciával, az állapot előfordulásának gyakorisága az életkor előrehaladtával fokozatosan nő. A becslések bizonytalansága abból fakad, hogy a demencia aluldiagnosztizált betegség, vagyis nagyon sok olyan ember van, akiről az ellátórendszer nem tud.

A demenciából nem lehet kigyógyulni, ha azonban időben szakemberhez kerül az érintett, a betegség előrehaladása lelassítható, hívja fel a figyelmet a gondozási vezető. Abban, hogy egy idős mikor kerül szakemberhez, kiemelt szerepe van a környezetnek, kivált a hozzátartozóknak és a háziorvosoknak, akik rendszeresen találkoznak az érintettel. A szakember hozzátette, a diagnózis felállításához neurológiai és pszichiátriai vizsgálata van szükség, utóbbitól sajnos sokan ódzkodnak.

A demens nappali ellátás Veszprémben 2016 áprilisa óta működik a Völgyikút utcai intézményben, egy pályázati forrásból 2017-ben bővült az otthon a demenciával élők igényeinek megfelelően kialakított helyiséggel. Jelenleg húsz veszprémi demenciával élőt látnak el, reggeltől délutánig tartanak a foglalkozások, a gondozottak beszállítását az esetek többségében az intézmény végzi. Országosan egyelőre gyerekcipőben jár ez az ellátási forma, holott egyre fontosabb társadalmi problémáról van szó, a lakosság elöregedésével a demenciával élők száma emelkedik, a szolgáltatást a jelenlegi létszámhoz képest Veszprémben is jóval többen vennék igénybe.

– Az ellátás nagy terhet levesz a hozzátartozók válláról, ugyanis egy demenciával élő 24 órás folyamatos ellátást igényel, a hozzátartozók többsége dolgozik, ezért is segítség, hogy a beteg gondozása hétköznapokon reggeltől délutánig megoldott. A rokonok helyzetét nehezíti, hogy idősotthonban is nehéz az érintettek elhelyezése a hosszú várólisták miatt – mondja Sternné Ivanics Andrea. Az intézményben mentálhigiénés szakember és két szociális gondozó-ápoló végzi a demenciával élők ellátásával kapcsolatos feladatokat: naponta tartanak különböző foglalkozásokat, tornát, táncot, filmvetítést, egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat. A szakember hozzátette, az érintettek memóriája gyógyszerekkel javítható, és a foglalkozások is segítenek a demenciával élőknek, jobb lesz a kedélyük és a hangulatuk, és az is fontos, hogy nem egyedül, hanem közösségben lehetnek.

Az intézmény 2018 februárjában indította el a több városban már sikeresen meghonosodott kezdeményezést, az Alzheimer Cafét. A program a hozzátartozóknak nyújt segítséget, a havi rendszerességgel szervezett programon szakemberek tartanak előadást a demencia témakörében. – Szeretnénk elérni, hogy a közvélemény minél könnyebben felismerje a demenciával élőt, s így minél előbb szakszerű segítséget kaphassanak az érintettek – tette hozzá a gondozási vezető.