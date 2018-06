Sólyi gyermekgyilkosság: F. Ferenc megroppant a börtönben

Magánzárkában van, és megroppant F. Ferenc a veszprémi börtönben, ezt mondta neve mellőzésével egy, a fiú családját jól ismerő nő a hajmáskéri lakótelepen, ahol a 16 éves kamasz családjával korábban élt.

-Soha nem gondoltam volna, hogy ez a gyerek valaha erre képes lesz. Csöndes, magába forduló gyereknek láttuk, iskola után biciklizett, meg focizott a haverjaival, divatosan, szépen öltözött. Szerette az állatokat is, kutyái, macskája is van. Csak néhány éve járt le egyedül az utcára, korábban csak szüleivel mutatkozott, ezt mondták nevük mellőzésével a lakók, Hajmáskéren, a lakótelepen, ahol F. Ferenc családjával korábban lakott. Az emberek, akik jól ismerték a családot, beszéltek arról is, hogy a fiú édesanyja az önkormányzatnál dolgozott közmunkásként, őt kedvelték, és rendes asszonynak ismerték, sajnálják a történtek miatt, ami nagyon megviselte.

A fiú apja a lakók szerint viszont főleg otthon volt, és gyakran furcsán viselkedett: az erkélyen táncolt, meg boxoló mozdulatokat végzett ott. Gyümölcsszedéskor meg azt látták a lakók, hogy akkor meg a fákkal boxolt a férfi. Utaltak rá, gyakran hangoskodott is a férfi, ha valami nem tetszett neki, akkor fenyegetőzött is, de a lakótelepen senki nem tartott tőle és nem vették komolyan. Aztán a család elköltözött, mert a lakást –ami korábban rokonaiké volt, de ők meghaltak- tartozás miatt elárverezték.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

-A költözés, illetve a kilakoltatás előtt kezdett furcsán viselkedni a fiú, a tragédia előtt úgy két héttel, amikor már tudta, hogy hét év után el kell mennie a lakótelepről, jegyezte meg egy asszony, aki szintén azt kérte, nevét nem írjam le. Felidézte, ekkor történt az is, hogy a kamasz fiú a lépcsőházban szerelmes volt egy lányba, aki ezt nem viszonozta. A fiú emiatt éjjel zaklatta a családot, verte az ajtajukat, és egy papírra felírta a lány nevét azzal a megjegyzéssel, hogy „meghalsz, rátok gyújtom a házat!” Kérdésünkre, hogy miért nem jelezte ezt a család a rendőrségnek, az asszony azt mondta, úgy tudja, a két család végül egymás között megbeszélte a dolgot.

Egy másik lakó úgy tudja, a fiú megroppant, a veszprémi börtönben, ahol magánzárkában van, a magányt nehezen viseli, és gyakran jár hozzá pszichológus. Édesanyja, aki rendszeresen látogatja, abban bízik, hogy nem a fia volt a sólyi gyilkosság elkövetője.

Megkerestük Hajmáskéren a házat, ahol jelenleg élnek F. Ferenc szülei. Édesanyja akkor érkezett meg kutyájával együtt, de azonnal besietett a házba, és egyetlen kérdésünkre sem válaszolt, mindössze annyit mondott, látogatja fiát a börtönben.

Megírtuk, a nyolcéves sólyi kislány, Adrienn május 18-án, délután tűnt el rollerezés közben, majd néhány órával később találták meg holtan. A feltételezett elkövetőt nemsokára elfogták, a Veszprém megyei nyomozók előterjesztést tettek a fiatal előzetes letartóztatásának indítványozására, melyet az illetékes bíróság május 21-én elrendelt. A 16 éves hajmáskéri F. F. beismerte tettét, ellene a 14. életévét be nem töltött személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett elkövetésének meglapozott gyanúja miatt indult eljárás.