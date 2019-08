Több ezren szórakoztak a Nemesvámosi Falunapon

A korábbi évektől eltérően több újdonsággal is szolgált az idei falunap a településen.

Egyrészt egy héttel később rendezték meg, mint a korábbi években, másrészt már pénteken megkezdődtek a programok. A színes kínálatnak és a neves előadóknak köszönhetően, közel négyezren szórakoztak a szombat esti nagykoncerteken.

A szervezők már péntek este megszólították a helyi fiatalokat. Előbb Sabina, majd Compact Disco koncert várta a zenekedvelőket, akiknek a DJ Davelogan szolgáltatott zenét hajnali fél háromig. A szombati nap már a családoknak szólt.

A rendezők több vidám programmal is készültek, és vízi játékokkal is színesítették a korábbi kínálatot, ami pozitív volt, mert lehűlést kínált a gyerekeknek a melegben. Új elem volt a vízi foci és vízi dodgem, valamint a helyi fiatalok által kezdeményezett airsoft lövészet is.

Sikeres volt a veszprémi Toborzó és Érdekvédelmi Központ által szervezett lézer fegyveres bemutató, az Agrárkamara Farm szimulátora, valamint az Adventista Egyház támogatásával és közreműködésével a Mozgó lelki és egészségközpont szűrőbusza is. – Az volt jó napközben, hogy nem volt sorban állás, a gyerekek mindent kipróbálhattak és mindenhol jól érezték magukat.

Este pedig rekordot döntöttünk nézőszámban, mert becsléseink szerint 3500-4000 ember itt volt a Kozmix, a Delta és az R-GO koncerteken – értékelte a falunapot Sövényházi Balázs polgármester, aki elmondta még, hogy a Delta együttest többször is visszahívták a rajongók és Szikora Róbert is gratulált a szervezőknek a fantasztikus közönséghez.

A településen szeretnék ezt a szintet tartani a jövőben is, de a lecke fel van adva, mert magasra tették a mércét az idei falunappal.

A polgármester kiemelte azt is, hogy a Szabadidő Park kiváló rendezvényhelyszín, mert képes ennyi embert is kulturáltan befogadni. Szólt arról is, hogy a gasztronómiai kínálatban is sikerült előre lépniük, ráadásul környezettudatos elemekkel is készültek. 200 folyóméter hosszú, LED égősorral színesítették az esti programokat.

Megpróbálkoztak a szelektív hulladékgyűjtéssel is, de egy ilyen tömegrendezvényen erre még nem voltak felkészülve az emberek, ugyanakkor az ételeket és az italokat nem műanyag, hanem lebomló papír, illetve nád eszközökben adták ki a vendéglátók, hogy ne terheljék tovább a környezetet.