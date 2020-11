Több mint kétszáz ablakot cseréltek ki az Ipariban

Egy uniós pályázaton nyert a veszprémi Ipari Technikum energetikai korszerűsítésre 193 millió forintot, melyből 181 millió forintot tett ki a pályázati támogatás, és 12 millió forint volt az önerő. Utóbbi összefogással „jött össze”, hiszen Veszprém városa ötmillió forinttal, míg a Veszprémi Szakképzési Centrum hétmillió forinttal járult hozzá az Ipari Iskola utcai épületének megújulásához.

– Az Ipari Technikum a megye legnagyobb technikuma, ahol 840 diák tanul, 75 oktató és 15 óraadó tanít – mondta a pénteki sajtótájékoztatón Pap Máté, a Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárja. – A megye legnagyobb technikumában, az Ipariban nem mindegy, hogy milyen környezetben tudnak a diákok tanulni, illetve az oktatók dolgozni.

Az energetikai beruházás keretében összesen 213 darab ablak lett kicserélve, ami 600 négyzetméternyi felületet jelent. Az ablakok borovi fenyőből készültek, és háromrétegű üvegezéssel látták el őket. Érdekesség, hogy a második emeleti könyvtár íves ablakai tokozás nélkül készültek, és egy-egy ablakszárny 80 kilogrammot nyom. Ugyanakkor ultrahangos hőmennyiségmérőket is elhelyeztek, így folyamatosan tudják mérni az energiahatékonyságot. Mindezek mellett szigetelték a padlásfödémet, ami szintén segít majd az iskola energiahatékonysági mutatóin.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő azt emelte ki: az Ipari fontos iskola, része Veszprém történetének, és fontos az is, hogy az oktatási intézményeink megújuljanak. A Modern Városok Programban is kiemelt szerep hárul az oktatás fejlesztésére, ráadásul kormányzati szinten is újabb támogatásokról született döntés, benne a Dózsa és a Bárczi iskolákkal, ahol ugyancsak elindulhatnak a tervezések.

– Az önkormányzat az elmúlt években is arra törekedett, hogy az oktatási és nevelési intézményeit megújítsa – ezt már Hegedűs Barbara alpolgármester mondta. – Elég csak a saját fenntartású bölcsődék és óvodák felújítására gondolnunk. Igyekeztünk, hogy a tankerületnek és a szakképzési centrumnak olyan partnerei legyünk, akikre az ilyen beruházásoknál is lehet számítani. Bízom benne, hogy ez a folyamat nem áll meg, ugyanakkor minél hamarabb visszatér az élet az iskolákba.

Irányi László, az Ipari igazgatója szerint a beruházás nagy előrelépés. Amikor évekkel ezelőtt beadta az igazgatói pályázatát, volt benne egy kitétel, hogy az ablakokat szeretné kicseréltetni, ennek most jött el az ideje.

Lett volna pénteken még egy ünnepélyes átadás, ám a járványhelyzetre való tekintettel elhalasztották a Digitális Közösségi Alkotóműhely avatását a VSZC Jendrassik-Venesz Technikumban.