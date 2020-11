Többféle adománygyűjtéssel segít a Katolikus Karitász

Tartósélelmiszer-csomagokat, valamint tisztítószereket osztanak ki a napokban a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász önkéntesei a rászorulóknak.

A Katolikus Karitász a vírushelyzeti segélyprogramja részeként az elmúlt hetekben 30 millió forint értékű, 3100 doboznyi élelmiszersegéllyel támogatta országszerte a rászorulókat. Szijártó László atya, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója és önkéntesei a napokban összesen 192 élelmiszercsomagot osztanak ki az egyházmegye területén. Csütörtökön Pápán jártak, ahol többek között a Szent Anna-plébánia, valamint a csóti Szent Mihály Karitászcsoport számára adtak át a felajánlásokból, amiket az aktívan működő plébániai karitászcsoportok osztanak tovább a családoknak, egyedülállóknak.

Szijártó László atya a Naplónak nyilatkozva elmondta, a tíz kilogrammos csomagok mindennapi tartós élelmiszert – egyebek mellett száraz tésztát, konzerveket, olajat, lisztet, kakaóvajat – tartalmaznak. A járvány miatt tavasszal is szerveztek élelmiszergyűjtést, akkor azonban várakozáson alul érkeztek adományok. Ősszel jobban fel tudtak készülni a járvány második hullámára. A Katolikus Karitász egyébként egész évben folyamatosan oszt tartós élelmiszert a budapesti központnak, magánszemélyeknek és cégeknek köszönhetően. Legutóbb a Henkel cég ajánlott fel tisztítószereket – mosószert, tusfürdőt, sampont, szappant – több millió forint értékben, amivel nagyjából ezer családot támogathattak.

– A vírushelyzet megmutatta, hogy valóban van bennünk jó és segítő szándék, mert nagy összefogást tapasztaltunk mindkét hullámban. Több kisebb-nagyobb vállalkozás keres meg minket valamilyen formájú segítségnyújtással. A tisztítószerekre a higiéné szempontjából most különösen is szükség lehet – emelte ki Szijártó László atya, aki hozzátette december 16-ig a templomokban ismét tartós élelmiszert gyűjtenek.

A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász ötödik alkalommal hirdette meg az Angyalbatyu ajándékgyűjtő akcióját. Szijártó László atya megjegyezte, a gyűjtés november elején indult el, és sok helyütt csatlakoztak már hozzá a plébániák, iskolák, óvodák közül.

– Az elmúlt években több mint kétezer dobozt kaptunk, így még a kárpátaljai szegény sorsú magyaroknak is jutott. Amennyiben lesz személyes oktatás, úgy idén is megfelelő mennyiségű ajándékdoboz beérkezését várjuk, november végéig. Munkatársaink december elején begyűjtik ezeket, és még karácsony előtt célba juttatjuk a rászoruló családoknak, fogyatékkal élőket gondozó intézményekbe, árvaházakba. A szépen csomagolt ajándékdobozokba az új vagy használt, de jó állapotú játékszerek mellé személyes üzenetek, rajzok is elhelyezhetők, illetve feltüntetendő, hogy milyen nemű és korú gyermeknek szánják – zárta gondolatait Szijártó László atya.