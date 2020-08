Új rendszámfelismerő kamerát telepítettek a pápai Fő térre

Harmincezer forintos bírságra számíthatnak a Fő téren mind a Fő utca, mind a plébániasor irányából áthajtók. Újonnan telepített kamera füleli le a szabálytalanul közlekedőket.

Új térfigyelő, a közlekedési rend fenntartását szolgáló kamerát telepítettek a Fő tér sarkára, a Griff szállóval szemközti oszlopra múlt szerdán, mely rögzíti a téren szabálytalanul áthajtó gépjárműveket. A Fő utca és a Fő tér találkozásánál komoly fizikai akadályok, oszlopok akadályozták meg a behajtást, de a városnéző kisvasút közlekedése miatt meg kellett nyitni az utat július közepén. Emiatt néhány napon belül átmenő forgalom alakult ki a plébániasor és a Fő utca között, a tiltó táblák ellenére mindkét irányba, tudtuk meg Bakó Istvántól, a Városgondnokság intézményvezetőjétől.

– A Fő térre csak a Városgondnokság által kiállított engedéllyel lehet behajtani. Ilyet esküvői, menyasszonyi autóknak szoktunk adni, illetve felújítások, építkezések esetén a be- és kirakodás idejére jöhetnek be gépjárművek. Továbbá a pénzszállító autók, valamint a plébániasor udvaron parkolni képes ingatlantulajdonosai rendelkeznek behajtási engedéllyel. A Böröczky dombon mindkét irányból behajtani tilos tábla áll és kiegészítő tábla jelzi, hogy kik hajthatnak be a Fő utcára, ugyanilyen tábla található a Gróf úton a plébániasornál, és a Fő utca Fő tér felőli végén szintén mindkét irányból behajtani tilos tábla látható – hívta fel a figyelmet Bakó István intézményvezető.

Mint megtudtuk, a készülék olyan felvételt készít, amelyen a gépjármű, a rendszám és az időpont egyértelműen felismerhető, beazonosítható. A közterület-felügyeletnek távolléti közigazgatási bírság kiszabására van lehetősége, ez harmincezer forintos fix összeg, amit meghatározott időn belül meg kell fizetni. Ha ez nem történik meg, a rendőrségre kerül az ügy, és büntetőpont levonásával is jár. A telepítést követő napon tizenkilenc szabálytalan áthajtás volt, így elmondható, hogy már meg is térült a kamera költsége.

– A Fő utcára és a plébániasorra egyértelmű behajtási szabályokat alkotott a képviselő-testület évekkel ezelőtt. Ezen szabályokat a közterületen elhelyezett, minden autós számára irányadó közlekedési táblák jelzik. Ennek ellenére folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy sokan nem tekintik magukra nézve kötelezőnek a közlekedési szabályok betartását. Mostantól ez a kamera rögzíti az itt szabálytalankodókat, s ezáltal a megfelelő eszközökkel tudunk fellépni ellenük – jegyezte meg Áldozó Tamás polgármester.

A városvezető felidézte, a közelmúltban már telepítettek egy kamerát a Külső-Várkertbe, és továbbiak kihelyezése is tervben van. Az önkormányzat korábban döntött egy városi kamerarendszer kiépítéséről, azonban a nagy léptékű fejlesztést egyelőre felfüggesztették.

– A kamerarendszerrel a közlekedési rend és a közbiztonság biztosítását, erősítését, illetve az illegális hulladéklerakások visszaszorítását szeretnénk megvalósítani. A kamerák, elhelyezésüktől függően, egy vagy több célt szolgálhatnak majd. A rendszer egyes elemeivel továbbléphetünk, főleg azon (belvárosi) pontokon, ahol kiépített hálózathoz tudunk csatlakozni – tette hozzá Áldozó Tamás polgármester.