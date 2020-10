Változik a vonatmenetrend a hosszú hétvégén

Az ünnep és a háromnapos munkaszünet miatt változik a közlekedési rend. Október 22-én pénteki, 23-án szombati, 24-én ünnepnapi, 25-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok.

A vasúttársaság a forgalmasabb vonalakon – a lehetőségekhez képest – több kocsival indítja az InterCity vonatokat. A felkészülés és a megnövelt kapacitások ellenére – egyes népszerűbb utazási időpontokban – gyorsan megtelnek az InterCity-k, ezért érdemes elővételben megvenni a menet- és helyjegyeket. Az InterCity-ken kívül a gyors-, sebes- illetve személyvonatokat is választhatják az utasok.

Továbbra is arra kérik az utasokat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, és ne feledjék el, a maszk használata nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik. – írják a MÁV oldalán.