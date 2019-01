Városrészi központot álmodtak Balatonfűzfőnek

Fiatal építészmérnökök készítettek látványterveket egy új turisztikai központról. Az elképzeléseket fórumon mutatták be a napokban a közösségi házban.

Évek óta azt tapasztaljuk, hogy mind a helyben élők, mind a településre látogatók a legnagyobb hiányosságok egyikének tartják, hogy nincs olyan közösségi tér, amely könnyen megközelíthető, és a város egyik központjaként működne – mondta Szanyi Szilvia, a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület (BLTE) elnöke.

Az egyesületet a közelmúltban megkereste Magyar Dániel építészmérnök, aki szakdolgozatát egy osztrák kistelepülés közösségi terének kialakításából írta. A BLTE és több helyi civil szervezet, fiatal és vállalkozó javaslatait beépítve Magyar Dániel és Segesdi Adél készítette el az egykori Klebelsberg-iskola és a vasútállomás közötti terület fejlesztését magában foglaló látványterveket.

Szanyi Szilvia elmondta, a városrészi központ létrehozása nemcsak a turizmus fellendítéséhez járulhat hozzá, hanem a település népességmegtartó erejét is növeli.

A tervekről Magyar Dániel beszélt részletesen. Elmondta: az egykori Klebelsberg-iskola kulturális funkciót kaphatna, a környezetébe pedig több szolgáltatás települhetne. Az elképzelések szerint a volt Jókai iskola épületében kapna helyet egy egészségház orvosi rendelővel, gyógyszertárral, valamint turisztikai attrakciók és a turisztikai központ irodája. A zöldterületet parkosítanák, szökőkutat létesítenének rajta és átjárhatóvá tennék, a vasút­állomásra vezető sétautat akadálymentesítenék. A területre közösségi funkciókat kielégítő elemeket is telepítenének, a gyermekeknek játszó-, a felnőtteknek fitneszeszközöket, valamint kialakítanának egy szabadtéri közösségi konyhát. Szanyi Szilvia elmondta, a városrészi központ kialakítását pályázati forrásokból finanszírozhatná a város, például az ötezernél kisebb lélekszámú települések számára megnyíló Magyar falu programban. Az elnök úgy vélte, amennyiben létrejönne egy ilyen központ, az további üzletek és szolgáltatások megjelenését hozná magával, amit azért is tartana fontosnak, mert a 2020-as években több sportrendezvény és Veszprém EKF2023-as pályázata is érinti a települést.

Szanyi Szilvia felidézte, a Klebelsberg-iskola körüli területet a 20. század elején a település központjaként képzelték el, a későbbi várostervezéskor azonban ezt nem vették figyelembe. Az egykori iskolaépület kapcsán hangsúlyozta, az 1920-as és 1930-as években épült ötezer népiskolából a balatonfűzfői maradt meg a legjobb állapotban. Az épületet – amelyet az önkormányzat jelenleg értékesíteni szeretne – a műemlékvédelem országos védelem alá helyezte.

Szanyi Szilvia kiemelte, a tervek – amelyeket megosztott a képviselő-testület tagjaival is – megvalósíthatók: a múzeum jelenleg is működtethető állapotban van, a turisztikai attrakciók pedig vállalkozások beruházásában jöhetnének létre.