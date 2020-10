Vége az erdőjárási korlátozásnak a Déli- és a Keleti-Bakonyban

A VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. a gímszarvasok párzási időszaka miatt vezette be a korlátozást szeptember 1-től október 15-ig. Az őszi Bakony gyönyörű, és most már 16 óra után is lehet sétálni az erdőkben.

Az eddigi korlátozás a délután 16 órától délelőtt 9 óráig tartó időszakra terjedt ki, és alapvető célja az volt, hogy megfelelő, nyugalmas környezetet biztosítson a szarvasok párzásához. A terület szakértőjétől megtudtuk, hogy novemberben kell majd számítani vadászatokra, amelyek pontos időpontjáról természetesen a Bakonyerdő Zrt. és a VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. oldalairól is lehet majd tájékozódni, továbbá a Magyar Természetjárók Szövetségének honlapján is mindig feltüntetik az aktuális vadászeseményekkel és korlátozásokkal kapcsolatos információkat. Megtudtuk azt is, hogy a koronavírus a vadászat és erdőgazdálkodás területén is érezteti a hatását, hiszen a határzár miatt sokkal kevesebb vendégvadász érkezett, mint az elmúlt évek hasonló időszakaiban, és ez a vadállomány számát is jelentősen befolyásolhatja majd. Érdemes tehát tájékozódni, mielőtt túrázni indulunk az erdőbe. Márpedig túrázni érdemes, hiszen a Bakony minden évszakban szép, de talán ősszel a leggyönyörűbb. A levelek már most is sárgulnak, vörösödnek, de az igazi ezerszínűség még csak a következő hetekben várható. Megyénk erdeiben számos izgalmas és lenyűgöző helyet találhatunk. A Római-fürdő Bakonynána mellett, a Hubertlaki-tó Ugodnál vagy éppen az úrkúti őskarszt is bakancslistás látványosságok. De persze a Bakony bármely részén üdítő és felszabadító érzés sétálgatni. Érdemes tehát előkészíteni a túracipőket.