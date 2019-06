Veszprémben tartottak baráti találkozót a légtér védelmezői

Az egykori Légierő Parancsnokság – Csapatrepülő Parancsnokság veteránjai és az MH 54. Veszprém Radarezred katonái is baráti találkozót szerveztek a helyőrségi sportpályán a napokban.

A találkozókat évről évre hagyományszerűen szervezik meg Veszprémben. Először az egykori légtérvédelmezők gyűltek össze, hogy katonatársaikkal elevenítsék fel a dicső múltat, emellett számos kulturális színpadi előadás és közös ebéd is várta a veteránokat, valamint kiállítások is színesítették a rendezvényt. Egyenruhákat és helikopteres fotókiállítást is megtekinthettek a találkozóra ellátogatók.

A röviden csak LEP-CSRP Találkozó elnevezésű eseményt követően az aktív légtérvédelmezők, az MH 54. Veszprém Radarezred katonacsaládjainak baráti találkozóját tartották a Schönherz focipályának becézett honvédségi komplexum területén. Az esemény különlegességét az adta, hogy idén ünnepli az alakulat jogelőd szervezetei megalakulásának 70. évfordulóját.

A rendezvény a Kossuth Laktanyában kezdődött ünnepélyes ezredsorakozóval, majd megkoszorúzták a Légtérellenőrzők emlékére állított kopjafát valamint emléktáblát is avattak, ezt követően pedig kötetlen színes programok várták az érdeklődőket a sportpályán. Többek között sport és technikai bemutatók, tűzoltóautó, tűzszerész katonák kiállítása, rendőrségi bemutató sátor és a különleges műveleti katonák homokfutó járműve is megtekinthető volt, a kulturális műsorok között pedig a Légierő Zenekar Big-Band koncertje és a Musical Táncstudió műsora is szerepelt.