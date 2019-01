A legjobb magyar artistaművészek lépnek fel a Nagycirkusz új műsorában

Többek között a Rippel Brothers, Simet László és Richter Kevin is szerepel a Fővárosi Nagycirkusz Főnix – Tűzcirkusz című új műsorában, amelyet szombattól március 10-ig láthat a közönség.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a programot bemutató keddi sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az elmúlt évben a magyar artistaművészet legnevesebb képviselőit kérték fel, hogy rendezői tevékenységükkel segítsék a Fővárosi Nagycirkusz munkáját. Ennek a folyamatnak a részeként az idei évet nyitó Főnix – Tűzcirkusz című előadást Rippel Viktor és Rippel Ferenc rendezi.

„Rendkívül jó magyar artistáink vannak, akik a világban hírnevet szereznek Magyarországnak, és fontos számukra, hogy időnként hazajöjjenek és a magyar közönségnek is bemutassák a tudásukat”

– fűzte hozzá.

Rippel Ferenc kiemelte: úgy válogatták össze a produkciókat, hogy az a magyar artisták erejét és tehetségét bemutassa.

A jeges és vízi cirkusz után most a tűz tematikája köré épülő műsorban klasszikus cirkuszi produkciók lesznek láthatók. Egy különleges magasdrótszámot mutat be Simet László, aki motorral fog egyensúlyozni a manézs fölött, valamint halálkerékszámát is láthatják majd az érdeklődők.

Richter Kevin egzotikus teve- és zebraprodukciót mutat be a manézsban, valamint a magyar virtust idéző, dinamikus zsokészámmal Richter Kevin lovasakrobata-csoportja is fellép.

Látható lesz továbbá az Anima Prizma tűzzsonglőrcsapat, Nagy Molnár Dávid illuzionista, a Rippel Brothers egy óriáskockán ad elő erőemelőszámot, de a Rippel Brothers Akadémia Tűzangyalai nevű, négy főből álló csoport is fellép egy légtornász-bemutatóval. A TwirlinGirls görkorcsolyaszámmal, Faludi Szilvia pedig egy látványos karikaszámmal készül a műsorra.

Az előadás egyetlen külföldi fellépője az argentin Diaz Brothers lesz, amely egy különleges, „kopogós” számot mutat be. A dél-amerikai csoport Argentína népi hagyományaira épülő, különleges gaucho-táncot ad elő a két vagy három nehéz golyóból álló, bőrrel bélelt és két kötélhez kötött eszközök, a boleadorák segítségével.