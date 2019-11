A cirkusz dalpályázatának 12 döntőse élőben adja elő pályaművét a manézsban, a gála programját artista produkciók színesítik.

Koncertshow-t rendeznek a Fővárosi Nagycirkuszban november 26-án: az esten a Kötéltánc elnevezésű dalpályázat 12 döntőse élőben adja elő pályaművét a manézsban, a gála programját artista produkciók színesítik.

A cirkusz csodáját megfogalmazó dalokat héttagú szakmai zsűri értékeli, és a közönség is szavazhat az általa legjobbnak ítélt számra

– mondta el Szabó László, a produkció rendezője a Fővárosi Nagycirkusz szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

A három dobogós dal pénzdíjban részesül, szerzőiket 1 millió, 500 ezer és 350 ezer forinttal jutalmazzák. Az est nézőinek szavazatai alapján 500 ezer forintos közönségdíjat is kiosztanak – tette hozzá.

A dalversenyt kísérő artista produkciókról szólva kiemelte, hogy magasdrótszámot mutat be a többszörös cirkuszfesztiváldíjas ifj. Simet László, valamint Nyerges Anna artistanövendék. A showműsorban a Hófödte álom – ősi cirkuszi mese című téli műsor fellépőinek produkciója is látható lesz.

Elmondta, hogy a nyár elején meghirdetett pályázatra a szeptember 30-ai beadási határidőig összesen 59 pályamű érkezett, a legkülönbözőbb zenei stílusokban nyújtottak be szerzeményeket.

A Fővárosi Nagycirkusz szakmai zsűrije tíz dalt juttatott a döntőbe, további két dal pedig a közönségszavazatokkal kapott helyet a végső mezőnyben. A számokra október 28. és november 10. között online szavazhatott a közönség, a pályaművekre összesen 1641 szavazat érkezett-

A Kötéltánc címmel meghirdetett november 26-ai koncerten elhangzó 12 dal között lesz Blum József és a Four Fathers A légtornász, Czimmermann Kitti A Cirkusz valami más, a Dániel Balázs Trio és Pleszkán Écska Circus of the World, Dinyés Dániel és Hegyi György Ugye elkapsz majd, valamint Jakobicz Eszter Kötéltánc című száma.

A döntőbe jutott még a Bornai Tibor vezette Közös Éneklődési Kör című produkció Cirkusztündér című száma, továbbá Nejad Flóra és a Talamba Benne a világ, Szloboda Tibor Kötéltánc, The Anahit Together, valamint Gáti István, Vida József és Vincze Lilla Eljött a cirkusz című dala.

A közönség Orosz Mihály és Iványi Márta Ilyen az ember, valamint Pejtsik Panna Ki a manézsra lép című számát juttatta a döntőbe.

A zsűri elnöke Molnár György „Elefánt” zeneszerző, gitáros, tagjai között van Szakál László, a Fővárosi Nagycirkusz zenei vezetője, Szente Vajk színművész, rendező, Szomor György színművész, dalszövegíró, Polyák Lilla énekesnő, színművész, Varró Dániel költő és Keresztes Ildikó énekesnő, színművész.

