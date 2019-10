Könyvbemutató és ex libris kiállítás az ajkai Városi Múzeumban

A Múltunk neves ex libris gyűjtői című kötetben 256 alkalommal említi Ajkát az itt működő Kisgrafika Barátok Köre tevékenysége, kiállításai kapcsán a szerző, Vasné Tóth Kornélia, az Országos Széchenyi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos főmunkatársa.

Az október 4-én a Városi Múzeumban tartott könyvbemutatón elhangzott, hogy három néhai ajkai gyűjtőről is megemlékeznek a kötetben.

A két éve, 2017-ben elhunyt Kundermann Jenő 1985-ben lépett be a Kisgrafika Barátok Körébe, nagy szerepe volt az ajkai kör működésében. Rengeteget levelezett, 10 ezret meghaladó ex libris, kisgrafikai gyűjteménnyel és csaknem 130 saját névre szóló lappal rendelkezett, hozzávetőleg 40 művésztől, még Japánból, az USA-ból is. Számos ex librisén megjelenik kedvelt költője, Petőfi Sándor alakja.

Máriássy Mihályné Darányi Márta 1980-ban, alapító tagként lépett be a Kisgrafika Barátok Köre Ajkán megalakuló csoportjába. A legtöbb ex librist az ajkai Bagarus Zoltán készítette a nevére a fogászatra utaló ábrával, illetve gyakori állat-, elsősorban kutyaábrázolással. Vértes Miklós 1980-tól volt a kör tagja. Tizenhét ex librist készíttetett a nevére, ezek közül kiemelkednek Bagarus Zoltán alkotásai, az eszperantó 100 éves évfordulójára, illetve egy Diogenész-ábrázolás.

A könyvbemutatót követően Padné Szabó Mária középiskolai tanár nyitotta meg az Ajkai Kisgrafika Barátok Köre Grafikus epigrammák című kiállítását. Köszöntőjében elmondta, hogy az ötletet dr. Gombos László gyűjtőtől vették át. Krajcsi Tiborné minőségében és mennyiségében is jelentős ex libris gyűjteményéből azon alkotók, grafikusok munkáiból válogatott, akik bélyeget is terveztek.

Radó András bélyeggyűjtő egy-egy témánál teljes bélyegsorokat mutat be. Ifj. Krajcsi Tibor pedig informatikai tudását csillogtatja meg jól szerkesztett, halmozott kisgrafikai lapjain. A bemutatott alkotásokat öt művész: Drahos István, Kass János, Kékesi László, Vagyóczky Károly és Vertel József grafikáiból válogatták.A kiállított anyagban sok Ajkához kötődő alkotás is helyet kapott.

Vertel József két bányásznapi bélyegsorozata 1952-ből, illetve 1956-ból származik. Az Ajka Kristály üveggyár 1978-ban volt 100 éves, erre az alkalomra is készült bélyeg. A sportkedvelők foci, jégkorong, lövészet, dobósport, sakk és motor témájú grafikákat is láthatnak, hiszen ezek talán a legnépszerűbb sportágak a városban. Egész tablók foglalkoznak a cirkusz, a mese, a lovagkor, az írásbeliség története, a felfedezők, a dráma, illetve a festők témakörrel, mutatják be a Nobel-békedíjas Albert Schweitzer munkásságát, valamint visszatérő motívum a Lánchíd.

A kiállítás november 5-ig látogatható.