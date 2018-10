A Hagyományok Házában lépett fel a badacsonytördemici együttes

A Tördemic Néptáncegyüttes bemutatkozott a közelmúltban újjáépített Hagyományok Házában, ahol közel másfél órán át ismertették meg a közönséggel a Bakony és a Balaton-felvidék hagyományait.

A Hagyományok Háza négy előadásból álló Figurás bérlete során végig megismerik az érdeklődők a négy nagy néprajzi tájegységet. A Dunántúlt képviselte a Tördemic Táncegyüttes azon csoportok között, amelyek évek óta magas színvonalon tevékenykednek egy-egy nagy múltú együttes vagy művészeti iskola keretein belül.

A felnőtt táncosok és a Kukonyák gyermekcsoport közel háromszáz gyermek előtt mutatkozott be. Az ismeretterjesztő előadáson a zene, a viselet, a tánc és a játék került előtérbe. A táncegyüttes tagjai a hosszú, következetes munkával gyűjtött bakonyi anyagból, a Balaton-felvidék táncos hagyományaiból adtak ízelítőt.

A Tördemic Néptáncegyüttes – Színvonal Alapfokú Művészeti Iskola Bakony és Balaton-felvidéket bemutató műsora nagy tetszést aratott, várható későbbi rendszeres együttműködés, de a csoport hamarosan fellép a budapesti sportarénában is. A márciusi táncháztalálkozón úgynevezett ínyenc táncházban tanítanak a táncosok majd bakonyi koreográfiákat. Addig is Navratil Andrea népdalénekes, tanár tanítja számukra novembertől a bakonyi énekeket Badacsonytördemicen, de lehetséges, hogy Tapolcán is, kéthetente.