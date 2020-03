Mészáros Dorka író, kriminológus volt a pápai könyvtár vendége

Mészáros Dorka író, kriminológus huszonnégyféleképpen befejezhető ifjúsági regényét ismerhették meg az érdeklődők a pápai könyvtárban.

Mészáros Dorka író, kriminológus Kiszámolós című könyvét mutatták be múlt szombaton a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Ez már a második ifjúsági regénye a 2016-os Én vagy senki című tinikrimit követően. A fiatal szerzővel, és a kötetbe verseket író Zsidró Dominikkel Németh Anna beszélgetett. Felolvasással, énekkel közreműködött Nagy Bogi.

Mészáros Dorka nemzetközi tanulmányok alapszakon, majd kriminológia mesterszakon diplomázott. A Belügyminisztériumban, államtitkár mellett kommunikációs szakértőként dolgozó fiatal hölgy a két kötet közt részt vett egy szépírói mesterkurzuson, amitől feszesebb lett a stílusa. Mint mondta, eleve úgy vágott bele az írói pályafutásba, hogy tudta, csak ebből Magyarországon nem lehet megélni, mert kicsi a piac, és ráadásul kevesen is olvasnak.

– Van egyfajta küldetéstudatom a tinik irányába. Nagyon érdekes és nehéz korszakban vannak, de érdemes feléjük nyitni, mert jó partnerek tudnak lenni. Egyébként nem csak őket tekintem célcsoportnak. A novelláim már inkább a felnőtteknek szólnak, s remélem, nemsokára nekik is kiadhatok egy krimit – fűzte hozzá.

A Kiszámolós története szerint Birdie, a talpraesett költőpalánta három fiút is kiszemelt magának, akik ott lesznek aznap este egy buliban. A lánynak azonban nincs könnyű dolga, hogy melyiküket válassza. Tulajdonképpen nem is ő választ, hanem az olvasó dönti el a cselekmény adott pontjain, hogy milyen mederben folyjon tovább a sztori, ami így huszonnégyféleképpen fejezhető be. Stílszerűen a kötetet három fajta – romantikus, vagány, visszafogott főhős – borítóval lehet megvásárolni.

– A témavázlatot követően készítettem egy választás-ábrát, hogy tudjam, miből mi következik, és ugyanakkorák legyenek az egyes részek, mivel lineárisan bomlódnak ki a cselekményszálak – árulta el Mészáros Dorka.

A történetet Zsidró Dominik versei egészítik ki. Ő úgy nyilatkozott, tizenhárom éves kora óta ír verseket, néha prózát is. Huszonkét éves fiatalemberként jó kihívás volt számára tizenöt éves lány bőrébe bújva szerelmes verseket faragni.