A roma hagyományok elevenedtek meg az Agórában

A már évek óta minden januárban megrendezett Hagyományaink nyomán programot idén is bemutatták az Agóra Veszprém Kulturális Központban szombaton.

A csütörtöktől szombatig a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tartott képzést a helyszínen, az ország számos pontjáról érkeztek táncosok és szakemberek, akik pásztortáncoktatást tartottak ebben a három napban.

Hámori Ferenc Balázs etnográfus a rendezvényen néprajzi előadással készült, amelyek a roma hagyományok szövevényét, és a román történetét igyekezett bemutatni a közönségnek. Az előadáson többek között az is kiderült, hogy a cigány elnevezés a görög atsziganosz, a hindu asprisják vagy páriák szavakra vezethető vissza, amelynek egykori jelentése „érinthetetlen” volt. Az angol gypsy elnevezés egy korábbi elméleten alapszik, miszerint a cigányság Egyiptomból származik, ami részben igaz is, hisz egy részük vándorlásuk során eljut Egyiptomig, ahol a „fáraók népe” vagy „egyiptom hercegei” megnevezésekkel illették őket.

– Habár nem vagyok romológus, mégis azt gondolom, hogy ez a kérdéskör nagyon összetett. Talán az már közismert tény, hogy egy Indiából származó népcsoportról beszélünk, a nyelvi rokonság mellett a genetikai rokonság is bizonyosságot kapott a Barcelonai Egyetem által. Mivel a cigányság vándor népcsoport volt, és sokan közülük most is azok, ezért gyakorlatilag mind az öt földrészen élnek romák – tette hozzá Hámorfi Ferenc Balázs előadásában.

A cigányság múltját feltérképező előadáson Hámori Balázs kitért arra is, hogy a régi roma hagyományos foglalkozások főként a fémmegmunkálás, bádogos munkák, a teknő vájás és a jóslás vagy a zenélés voltak. Emellett kiemelte, a magyar hagyományos zene és tánc is nagyon sokat merített a roma kultúrából, valamint nagyon sok szavunk származik a roma nyelvből, például a csávó, a lóvé vagy a csaj is.

A színes néprajzi előadást követően a nagyvázsonyi Horváth Ricsi és zenekara lépett fel, akik a roma triók közül a hagyományos cigányzenével foglalkoznak főként, de mulatós és kortárs dalok is felcsendültek a repertoárjukból. A hagyományos roma hangszerek és dalok mellett a gasztronómia szépségeibe is betekintést nyerhettek a vendégek, hiszen a kolbász és szalonna mellett kőrözöttet, tepertőkrémet és bodagot is feltálaltak a teremben. A bodagnak, vagy másnéven vakarónak nagy sikere volt, hiszen egyszerű az elkészítése és nagyon finom. Ez a tradicionális roma étel ugyanis csupán vízből, lisztből és háztartási szóbabikarnonátból áll, melyet a „sparhelten”, tehát a tűzhelyen, vaslapon kell kisütni. A cigányok kenyerének is nevezik, bármilyen feltéttel, vagy főétel mellé is fogyasztható.

Az est zárásaként Csernók Klára és zenekara közreműködésével Vastag Richárd néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere és Nagy Kinga könnyed táncház keretében tanították meg a jelenlévőket a cigánytánc fortélyaira.