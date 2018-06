Apró autócsodák bűvöletében – Makettkiállítás Tapolcán

A makettek olyan aprólékos munkával készülnek, hogy az idő nem is mérhető másban, csak hónapokban, években.

A hosszú idő alatt sok érzelem és fáradság társul a munkához – erről beszélt a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központban az intézmény makettépítő klubja kiállításának megnyitóján az igazgató, Havasi Gábor.

Örömét fejezte ki, hogy a helyi makettépítők mellett vidéki, körmendi, pápai klubok tagjainak munkái ugyancsak láthatóak a különleges tárlaton, melynek látványa a gyerekeket is magával ragadta.

– Amikor két éve megismertem a klub munkáját, azt tapasztaltam, hogy nagy lelkesedéssel hozzák létre az apró csodákat. Húsz évvel ezelőtt talált itt otthonra a klub, köszönjük, hogy ezeket a csodákat megosztják a közönséggel – mondta Havasi Gábor igazgató, és arra kérte a látogatókat, hogy egy tankra vagy autóra úgy tekintsenek, hogy az egy ember sok hónapos, sokéves munkája és szíve csücske.

Fischer János, a klub vezetője mutatta be a kört.

– A hattagú szakkörbe néha csatlakoznak hozzánk olyanok, akik otthon maketteznek. A fő profil a harci járművek, harckocsik, gumikerekes, lánctalpas járművek készítése. Úgy gondoltuk, hogy mivel jó, baráti kapcsolatot ápolunk más makettklubokkal, találkozunk országos, nemzetközi versenyeken, kértük őket, hogy színesítsék anyagukkal a kiállítást. Köszönjük a pápai Sámán makettklub tagjainak és a körmendi, zalaegerszegi makettépítőknek, hogy mellénk álltak. Ez egy hobbi, ami pénzbe kerül, és ha valaki komolyan foglalkozik vele, egész embert kíván. A munkához hozzátartozik az adatgyűjtés: tudnunk kell, milyen makettet készítünk, ki és mikor tervezte, milyen fejlődési folyamaton ment keresztül az eredeti gép. Ebben sokat segít az internet. Amikor kialakul, hogy mit is készítenénk, nekifoghatunk a munkának. Dobozban vásárolható, lefóliázott alkatrészekből készítünk értékes maketteket. Nem könnyű munka, kitartást, szorgalmat, de kreativitást is követel. Segítjük a fiatal tagokat, hogy ők se adják fel két hét után, alkossanak ők is egyre szebbet és maradandót. Hiszen a végeredmény kárpótol bennünket mindenért – mondta a klub vezetője.

Hozzátette, hogy a tagok – Bárka Levente, Gyöngyösi Attila, Gyöngyösi Gábor, ifj. Horváth Gyula, Lőrincz Csaba, Fischer János és külsős barátjuk, Mórocz György – sikerrel vesznek részt versenyeken, elismeréseik láthatók a kiállításon.