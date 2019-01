Ásványokból nyílt kiállítás a Bán Aladár iskolában

Mintegy százötvenféle ásvánnyal, valamint ősmaradványokkal is megismerkedhetnek a Bán Aladár Általános Iskola diákjai az intézményben rendezett ásványkiállítás és -vásáron.

Ásványokkal, különböző kvarcokkal és ősmaradványokkal is találkozhattak a nebulók a Tési-dombi iskola folyosóján. A helyszínen megtudtuk, a féldrágakövek és fosszíliák a tudomány számára rengeteg információval szolgálnak bolygónk keletkezéséről és a különböző földtörténeti korszakokról. A kőzeteket ezúttal is Bősz Imre földrajz–testnevelés szakos pedagógus mutatta be a gyermekeknek.

– A földrajz mellett a kémiát és a környezetismeretet is összehozva próbálom a diákoknak elmagyarázni a tudnivalókat az előadásokon. Nagyító alatt vizsgáljuk a kőzeteket, tüzet csiholunk, s körbeadjuk az ásványokat, hogy mindenki kézbe foghassa azokat. Olyan élményeket és tapasztalatokat szerezhetnek ezáltal, amelyekre az iskolai oktatás keretében kevésbé van lehetőségük – mondta el kérdésünkre Bősz Imre.

Az ásványbörzének több évtizedes hagyománya van a Bán Aladár iskolában. Ilyenkor a vásár mellett minden évfolyam tanulói az életkoruknak megfelelő fakultatív előadásokon is részt vehetnek. – Nemcsak érdekes és izgalmas, hanem az oktatás szempontjából is hasznos ez a program, hiszen testközelből szerezhetnek új ismereteket a gyermekek, jegyezte meg kérdésünkre dr. Juhász Attiláné intézményvezető.

A program keretében a gyerekek különböző geológiai témájú teszteket is kitölthettek, de ásványfelismerő, illetve rajzversenyen is részt vehettek az iskolában.